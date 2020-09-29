台中房市掀起宜居建築推案熱潮，而擁有公園綠地與水岸景觀的單元12重劃區，成了宜居建築的最佳競逐之地，包括精銳、漢宇等品牌建商，在單元12分別推出擁有超大陽台的宜居建築大樓，目前均創下銷售佳績！

其中，漢宇建設插旗單元12重劃區的第一座宜居建築大樓預售案「漢宇琢森」，為塑造單元12最美的建築，規劃最大近6坪的宜居大陽台垂直綠化設計，3至4房質雅產品，創下公開即熱銷8成的佳績，每坪成交單價站上3字頭。

漢宇建設近幾年豪墅個案如「掬境」、「築境」、「原境」精耕北屯區，並創下短時間完銷佳績；同時，漢宇座落於單元12重劃區的企業總部，目前也正如火如荼興建中。

「漢宇琢森」基地位居東光國小旁，近距雙捷G4站、北屯好市多，加上國道四號豐潭段接軌台74號工程如火如荼進行中，建設利多追漲效應持續發酵。

同時，該案鄰近2萬坪南興公園、舊社公園、北屯公園，加上基地旁旱溪水岸水景玫瑰公園塑造休閒宜居的環境，深獲自住客層的喜愛，步行即可到東光國小、三光國中；此外，葳格、衛道、普林斯頓、華盛頓、常春藤等私立名校，均於3至10分鐘車程範圍可達；生活採買則有北屯商圈、昌平商圈、崇德商圈、軍功商圈與東山商圈等，周邊生活機能完善。

漢宇建設總經理葉昱徵表示，基地面積1,556坪的「漢宇琢森」，建蔽率僅約29％，規劃兩棟宜居建築，住家104戶、店面12戶，住家一層4戶雙電梯配置，3房約41坪（已完銷）、4房約47坪格局，創造與市場主流小宅不同的生活感，並以中島廚藝提倡「美好家事」的居家哲學，透過中島創造親子互動、夫妻小聚、親友同歡的空間。

其中，47坪3+1房與4房產品，更是創造有餘裕的生活觀，近6坪大的宜居陽台，營造戶外早餐、夜晚觀星與蒔花弄草的浪漫平台，同時主臥、次臥皆可放置雙人床，從核心家庭世代到三代宅皆可滿足，創下公開即熱銷8成的好成績，預計10月中動土開工！

(工商 )