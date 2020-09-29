連鎖早餐店「呷尚寶」一間分店的漢堡肉，居然被驗出沒有5種常見的動物性成分，等於很有可能沒有肉，經《東森新聞》引述呷尚寶的委任律師回應，這家分店是向小蜜蜂購買外來貨，不是總公司的貨源，對於這家分店買到貨源「可能沒有肉」，某種程度上認為自己屬於受害者，而消息曝光後，台北市衛生局也介入調查，初步發現這家分店除了向呷尚寶進貨，也曾經向另一家新北市土城區的工廠進貨。

報導指出，呷尚寶位在台北市區的單一分店，透過暐凱檢驗公司檢驗漢堡肉，常見的5種動物性成分呈現陰性，店家事後透過聲明書表示，確實使用了非呷尚寶的貨源，分店跑貨行為明顯違反總公司的合約！

連鎖早餐店呷尚寶的單一分店漢堡肉，被查出可能沒有肉。（圖／報系資料照）

據呷尚寶的委任律師王健安表示，店家使用外來貨品，同行間俗稱就叫小蜜蜂，「分店違規情況應該算是輕微的，但是我們為了維持公司的管理紀律，所以我們還是對他做一個裁罰，他也是跟這些小蜜蜂叫貨，只是他不清楚叫到的貨，居然是完全沒有肉的這件事，他其實自己也不敢相信，會有這種事情發生，其實某種程度上，跟我們說他也是受害者」。

在消息曝光後，台北市衛生局29日也介入調查，上午10點左右就派人到店家了解，店家稱，他們是透過一家食品行購買漢堡肉，食品行的上游工廠則位在新北市土城區，而業者對自家商品非常有信心，強調絕對不可能沒加肉，而且工廠也替其他業者製作漢堡肉，瘦肉比最低也有17%，最高則有30%以上，至於呷尚寶分店的貨源是不是向他購買，還有待衛生局釐清，一旦查出標示不實，最高將開罰400萬。

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(中時新聞網)