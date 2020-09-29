中秋節即將到來，不少民眾已經計畫好與親朋好友相聚烤肉，中央氣象局跟上吉卜力劇照的風潮，用一張圖讓大家秒懂中秋連假的天氣，氣象局指出，連假天氣滿適合安排戶外活動，北部偏涼，周末氣溫回升，但周一開始又要迎接有點濕涼的天氣。

氣象局臉書上貼出一張圖說明天氣狀況，明（30）日受東北風再增強影響，同時華南有一些水氣移入臺灣上空，因此北部、東半部地區及中部山區不定時有短暫雨出現，其他地區雲量亦增多，午後南部山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，但10月1日白天北部雨勢會減緩，花東局部雨。

氣象局跟上潮流，使用吉卜力工作室的免費劇照製圖提醒民眾中秋連假天氣。（摘自中央氣象局臉書）

氣象局說明，周五至周日東北風減弱，北台灣氣溫回升，西部天晴午後雨、東半部多雲偶雨，午後南部地區、山區有雷雨機會，然而周一上工日，東北風會再度增強，北部、東半部局部雨，且天氣轉涼。

另外，溫度方面，氣象局補充，明日北台灣高溫約26、27度，和今天相比約有2到3度的降幅，花東高溫約28、29度，中南部地區仍可來到32、33度的高溫，至於各地低溫約22至24度，早晚稍涼。

(中時新聞網)