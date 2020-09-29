共機頻擾台，兩岸緊張連開戰傳聞都出現。國民黨台北市議員徐巧芯提議國軍重回「徵兵」。不料，民進黨桃園市議員王浩宇直喊「我沒有要喔」。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評「果然是個俗辣！....有閃尿嗎？」。

對王浩宇反對徵兵建議。李來希怒轟表示：「」果然是個俗辣！不是很神勇嗎？這個不分區議員不去監督執政黨，整天監督在野黨，最近連我這個平民百姓的吃喝拉撒睡都管上了，秒閃？有閃尿嗎？哈哈哈哈！」

網友亦對王浩宇「俗辣」論調表示：「戰爭牠別想跑，戰爭時牠什麼多不是，祇是一個入伍替代役役男而已。再嘴砲就轟牠的嘴」、「平常嘴炮鍵盤手...打仗懶蛋夾著走...」；有人更酸說：「耗呆的專長不就是用菊花夾斷筷子嗎」、「沒當過兵的，不能擔任公職、競選公職」。

王浩宇對徵兵恐懼感是在《94要客訴》談話性節目無意中洩露，同為節目來賓的徐巧芯強調台灣的兵役制度應該要再調整，募兵制全面調回徵兵制。再提到替代役缺失，指出戰場需要的相關經驗不足，若真的開戰可能會出狀況。徐巧芯並以王浩宇服替代役為例。王浩宇一聽到徐巧芯提到她，立刻直搖頭表示「我沒有要喔！」

(中時新聞網)