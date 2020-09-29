科醫師陳榮堅在節目上傳授「吃冰減重法」，他表示，只要選對配料，控制總熱量，吃冰也能成為代替正餐。（摘自YT醫師好辣）

天氣熱，想吃冰但是怕熱量太高會胖而不敢吃嗎？外科醫師陳榮堅在節目上傳授「吃冰減重法」，他表示，只要選對配料，控制總熱量，吃冰也能成為代替正餐，病人更在調整吃冰飲食後，在一個月內減重4公斤。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享「吃冰減重法」，他分享過去曾有位30多歲男性 病人，因天氣熱，想透過吃冰來代替正餐。他參考美國近期研究「吃冰淇淋2個月內瘦10公斤」個案，想如法炮製。不料減肥不成，反而胖了約10公斤。

陳榮堅指出，該病人與美國案例最大差別就是「有沒有算熱量」，一問才知道，男子吃冰選的配料都是芋園、粉圓、煉乳等高熱量食材，造成男子每餐攝取熱量不自覺得變多。陳榮堅舉例，枝仔冰、清冰，跟冰淇淋、雪糕雖然都是冰品，但彼此熱量卻差很多。

只要選對配料，控制總熱量，吃冰也能成為代替正餐。(示意圖/達志影像)

陳榮堅指出，冰品不是不能吃，只是要從「配料挑選＋總熱量控制」著手，才能控制體重。例如可選用「仙草、愛玉、白木耳」等水溶性纖維配料，熱量相對較低。若想靠吃冰代替正餐，則可以再補充豆類，如綠豆，甚至再加上一顆布丁。而該男性病患在經過吃冰的配料調整後，一個月後的回診果然掉了4點多公斤。

陳榮堅表示，配料的選擇加上總熱量控制，就可以讓體重轉變很大。吃冰減重之所以可行，是因為純冰不但能提供一定的飽足感，又能同時能攝取水分；若在配料上選擇低熱量食品，並補充一些豆類，且不要攝取過多糖分，也能成為一個健康代餐。

(中時新聞網)