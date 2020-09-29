天氣轉涼，流感病毒蠢蠢欲動，加上新冠疫情尚未緩解，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民醫師建議民眾，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗與百日咳疫苗統統都接種，避免新冠肺炎與其他呼吸道疾病雙重感染，增加治療困難度。

黃立民醫師日前在「流感季超超前部署」記者會中表示，流感及新冠肺炎併發的細菌感染，第一名都是肺炎鏈球菌，表示流感病毒、新冠肺炎病毒與肺炎鏈球菌共存的情況很常見，新冠肺炎難防治，如果不小心得到新冠肺炎，最好不要再併發流感或肺炎鏈球菌，只要併發一個，都會使得重症機率提高，幸好流感及肺炎鏈球菌都有疫苗，「能夠防還是儘量防，」接種流感疫苗+肺炎鏈球菌疫苗，等於超超前部署。

併發肺炎鏈球菌比率：流感3成，新冠肺炎高達5、6成

黃立民說，流感併發肺炎鏈球菌的比例約3成5，新冠肺炎是否會併發細菌或其它病毒感染，大家都很關心，之前相關研究非常少，最新一篇報告是中國大陸發表於網路上的研究，指出在新冠肺炎病患肺部裡找到將近20種細菌與病毒，第一名是肺炎鏈球菌，比率高達5、6成，以年齡層來說，65歲以上的年長病患找到肺炎鏈球菌反而不多，因為光是新冠肺炎的病毒就可以導致重症，不需要細菌幫忙。

他表示，值得注意的是，18歲～64歲的新冠肺炎病患併發肺炎鏈球菌的比例非常高，重症的比例也高，「代表肺炎鏈球菌跟新冠病毒之間存有默契、互相幫助，讓本來身體狀況比較好的宿主，也進展到重症的狀態。」他說，防新冠肺炎變成重症，除了接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，還可以加打百日咳疫苗。

嚴防新冠肺炎併發重症 WHO：所有預防呼吸道感染的疫苗都應接種

黃立民說，世界衛生組織（WHO）公佈的「COVID-19期間免疫指導方針」中，建議在新冠病毒肆虐期間，為預防新冠肺炎併發重症，凡是預防呼吸道感染的疫苗民眾都應儘量接種，「相關疫苗有3種：流感疫苗、肺炎球菌疫苗、百日咳疫苗。」他表示，今年年底台灣要拿到新冠肺炎疫苗不容易，建議可先施打以上3種疫苗做好保護，減少新冠肺炎併發重症的機率。

預防新冠肺炎併發重症，世界衛生組織建議民眾接種所有預防呼吸道感染的疫苗，包括流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、百日咳疫苗。(圖片來源/pixabay）

黃立民說，流感一年打1次；肺炎鏈球菌疫苗效期為5年，百日咳效期為10年，很多人小時候打的百日咳疫苗都失效了。原則上可以同時施打3種疫苗；但民眾如果無法接受一次挨3針，可以先「左流右肺」，左手打流感疫苗，右手打肺炎鏈球菌疫苗，隔幾天再接種百日咳疫苗。接種疫苗可以避免雙重感染，減少住院的機率，也減少使用抗生素，降低抗藥性的產生，將醫療設備與藥物留給較嚴重的患者。

慢性病患是肺炎鏈球菌高危險族群 應提升防護力

肺炎鏈球菌是流感併發細菌性肺炎的主要病原菌之一，也是引起重症或死亡的主要原因，台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰醫師表示，肺炎高居國人10大死因第3位，2019年與2018年相比，肺炎每10萬人口的死亡率增加6.9%，增加幅度居冠。據研究，成年慢性病患者因社區性肺炎住院的比例較一般人高出約3到9倍，隨著秋冬流感季到來，建議高危險族群提升防護力。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅則呼籲，慢性疾病患者（包括慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺病等）、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者等高風險族群，除了接種流感疫苗，也可主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

(中時新聞網)