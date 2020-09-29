亞美尼亞國防部說，土耳其的一架F-16戰鬥機，在亞美尼亞領空擊落了該國的Su-25攻擊機，飛行員已陣亡。

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然正在發生戰爭，而亞美尼亞相當防範土耳其可能的攻擊，曾經說過「要是土耳其動用F-16對我們攻擊，我們將啟用短程彈道飛彈反擊」，結果怕什麼就來什麼，亞美尼亞國防部發言人蘇珊‧史尼潘尼亞(Shushan Stepanyan )在臉書上表示，「9月29日星期二，一架土耳其F-16戰鬥機，在亞美尼亞領空擊落了一架亞美尼亞空軍Su-25。」

詳細情況還不清楚，土耳其媒體尚未提及此消息。

亞美尼亞與亞塞拜然的衝突，肇因於納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh），此處的居民在種族上偏向亞美尼亞，但是領土畫分則在亞塞拜然境內，過去30年，時而發生衝突。

原本衝突與土耳其無關，但是土耳其外交部於9月27日，譴責亞美尼亞對納哥諾卡拉巴克地區的軍事行動，並表示準備以各種形式全力支持亞塞拜然。

亞美尼亞與土耳其也有歷史衝突，在1915年，土耳其共和國的前身-鄂圖曼土耳其帝國因為在第一次世界大戰中處於失利的局面，認定基督教的亞美尼亞省是內賊，對亞美尼亞省發動殘酷的種族大屠殺，是20世紀的重要暴行事件之一。

亞美尼亞表示，要是土耳其真派飛F-16對亞美尼亞攻擊，亞美尼亞只好動用 9K720伊斯坎達爾短程戰術彈道飛彈來還擊。

9K720「伊斯坎達爾」飛彈。(圖/俄羅斯國防部)

9K720是俄羅斯的飛彈，亞美尼亞是第一個購入此型飛彈的夥伴國家。這型飛彈射程約400公里，俄羅斯還將它改裝成空射型，也就是「匕首」超音速遠攻飛彈。

(中時新聞網)