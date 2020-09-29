台中港工作船渠碼頭旁空地，15日自來水管破裂，碼頭積水多日成汪洋一片。台中港務分公司表示，自來水公司因搶修水管挖出土方放置、清運意見分歧，致水不斷溢流。水公司表示，已接到港務分公司公文允許土方運出，明天將派廠商搶修。

自來水公司接獲水管破裂消息，請港務分公司協助安排讓開挖管線所產生的土方，送到填方區填海或暫時堆置，但港務分公司希望水公司委請廠商清運。台水沙鹿營運所說，港區有管制站，土方是國土不能隨意清運，沒有允許無法運出。

台水沙鹿營運所指出，港務公司不願配合緊急搶修，自來水公司也不能關閉管線讓船舶無水可用，公文往返耗時，根本不符緊急搶修。

台中港務分公司維護管理處指出，自來水公司所轄管之自來水公共管線，於9月23日來函希望協助處理其營建廢棄土堆置，但認為屬舊有管路搶修，原管路埋設係以低強度混凝土（CLSM）回填，因自來水管破裂，故搶修挖掘產出之土方不多，且夾雜劣質混凝土、泥漿、部分土方及AC、已於26日回函請自來水公司以事業廢棄物交由廠商自行運出處理，以免延誤，同時亦通知港警總隊協助通行。

(中時 )