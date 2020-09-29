「你的眼睛怎麼在流血？」花蓮豐濱鄉有一位69歲的李姓老翁，日前上山割草，原以為眼睛遭雜草噴濺導致不適，事隔幾天被妻子發現眼睛莫名流血，嚇得趕緊搭車前往門諾醫院急診；經眼科醫師檢查，李翁眼睛裡竟出現1條約1公分正在吸血的水蛭，趕緊將這隻水蛭夾出來，所幸李翁眼睛在治療後恢復正常。

門諾醫院眼科醫師張立羣指出，經檢查，在李翁右上眼瞼中發現1條約1公分大且還在吸血的水蛭，並趕緊將它夾出來。

張立羣說，這隻水蛭屬細長型，李翁雖稱眼睛有異物感，但水蛭在吸血時不太會有感覺，才沒發覺牠的存在。曾看過戲水導致水蛭跑進鼻腔內的案例，但因砍草而跑進眼睛還是頭一遭。

張立羣表示，水蛭無所不入，民眾從事戶外活動，不論是溪邊、草叢或是山區，應該做好防護措施，如砍草時應戴護目鏡，避免遭雜草、石子砸傷眼睛，也可防止昆蟲或其他生物入侵；戲水也應避免接觸混濁水源，減少眼睛感染機會。

民眾一但感覺眼睛有異物感、不舒服，張立羣建議，應盡快到眼科尋求專業醫師診療，不要自行揉眼或至藥房買藥膏塗抹，倘若有蟲類在眼睛裡，反而會造成眼部刺激及損傷。

(中時 )