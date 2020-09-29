健身完後來一杯高蛋白，是大多數需要增加肌肉的人必做的事情，一名女網友在臉書「抱怨」，因為平時有運動習慣，某次想要補充高蛋白，卻發現忘記帶，這時男同事伸出援手，結果女網友一喝，覺得不對勁，一看包裝傻眼「真的好雷啊」！

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己平常就有補充高蛋白的習慣，某次要喝高蛋白發現忘記帶，一旁男同事大方說「女友準備很多」，可以分給女網友喝，她也立刻收下並泡來喝。

結果才喝第一口就覺得怪怪的，不僅味道喝起來是「鹹的」，還相當濃稠難以攪散，好奇問男同事，對方解釋「應該是濃縮的關係」，直到快喝完時發現杯底「有蘑菇在漂」，女網友越想越奇怪，趕緊拿包裝仔細看，上面標示印著「Mushroom」，原來女網友喝的根本不是高蛋白，而是蘑菇濃湯。

女網友直呼男同事「實在有夠雷」，網友看到經歷笑歪，猜測男同事是不是得罪女友，「都沒發現肌肉練不起來嗎」、「吃了真的會變大隻，用腦袋敲磚也不會痛喔」、「確定沒有得罪女友」，事後女網友也澄清，男同事沒有得罪女友，兩人感情相當好，將濃湯誤當成高蛋白純粹是意外。

(中時新聞網)