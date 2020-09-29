勞動部宣傳影片遭網友酸爆 (影音／打臉覺青)

勞動部勞動力發展署中彰投分署日前上傳一部「青年就業獎勵」宣傳影片，未料沒達宣傳效果，反遭網友負評灌爆，緊急下架影片，但卻早已被網友備份，並上傳至大陸最大線上影音網站「bilibili」，短短1天觀看次數就超過60萬，大陸網友也毫不留情批評。

中彰投分署的「7仙女」青年就業獎勵影片PO出後，網友一面倒給出負面評價，不僅台灣網友不買單，大酸「我看了三小」、「還以為在看蓬萊仙山」、「根本半澤直樹翻版，全推給下屬」、「女員工沒錯，長官很可惡」、「有錢請圖文小編整天帶風向，沒錢拍MV？」、「廢到笑」、「我還以為現在是1970年代」、「還好意思笑國民黨美學、質感」，就連大陸網友也不留情諷刺。

影片上傳到「bilibili」後，短短1天觀看次數就突破60萬，不少大陸網友紛紛留言：「還以為是小學教材影片」、「看完只想辭職」、「確定是給青年看的？」、「看了完全不想工作」、「這是蠟筆團被黑的最慘的一次」、「這是打擊不是打氣」、「連加工都不用，影片本身就夠鬼畜了」、「從沒覺得3分鐘這麼久過」、「滿滿的農村氣息」、「尷尬癌都犯了」、「現在灣灣都走泰國路線嗎」，也有人緩頰「好了別打了別打了」、「灰衣女生還滿正的」。

對此勞動部表示，由於預算僅5萬，因此影片全都是女同仁自行發想拍攝，收到負評大家也都很難過。

(中時新聞網)