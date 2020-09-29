眼看美國國會兩黨遲遲無法就新一波振興方案達成共識，華爾街逐漸放棄希望，包括高盛、摩根大通、摩根士丹利及美國銀行在內等四大投資銀行都在近日下修美國第四季經濟成長率。

美銀率先在9月11日發表的報告中預測，今年第四季美國國內生產毛額（GDP）僅成長3％，低於先前預期的5％。

摩根士丹利先前預期美國將推出規模1.5兆到2兆美元的新一波振興方案，當時看好美國經濟在明年第二季之前回到疫情前的水平。

然而，摩根士丹利在9月中發表的最新報告中改口表示，就現況來看美國經濟恐怕要到明年底才能回復疫情前的水平。該銀行預期第四季美國GDP成長9.3％，依舊是華爾街銀行當中最樂觀的預估值。

高盛與摩根大通就沒這麼樂觀。高盛在9月23日發表的報告中預期美國第四季GDP成長3％。摩根大通也將第四季美國GDP成長率從3.5％下修至2.5％。

(工商 )