美國北加州再爆森林野火！由於乾燥強風助長火勢迅速延燒，納帕（Napa）與索諾馬（Sonoma）兩郡不僅有近7萬人被迫逃離家園，當地許多葡萄酒莊園也因此付之一炬。

這場發生在納帕山谷的「玻璃野火」（Glass Fire）自周日清晨爆發後，很快就與其他兩處野火合而為一。直到周一（28日）為止，已有超過56平方英里的土地遭到燒毀。雖然當地官員並無表示有多少房屋被這場大火焚毀，不過知名的Chateau Boswell Winery酒莊與一處至少是五星級的度假村已被大火吞噬。

納帕山谷約有475名葡萄酒業者，他們種植的葡萄雖然僅占加州葡萄收成的4％，不過該州售出的葡萄酒零售額，有半數都是來自該山谷。索諾馬郡的葡萄園種植面積也有一百萬英畝。

由於情況危急，位於納帕郡的Calistoga小鎮約5千名民眾，周一傍晚已下令全面撤離。此外索諾馬縣聖羅沙鎮（Santa Rosa）的一間養老中心居民，也遭大火波及，半夜被叫起來搭車撤離。當時有些人離開時還穿著睡袍或拿著拐杖。附近的基督復臨聖赫勒拿醫院（the Adventist Health St.Helena hospital）停止所有照護，立即把病患轉移到他處。

這兩郡在三年前也曾遭遇野火肆虐，當時有22人被奪走性命。然而就在一個月前，住在這些地區的許多居民，因為路旁閃電引發森林野火，才被迫離開家園。

(工商 )