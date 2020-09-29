林志玲唱我和我的祖國。（取自「大熱門」Youtube）

大陸十月一日國慶，官媒央視今日公開當天慶祝晚會的卡司，赫見出身台灣的歐陽娜娜、張韶涵將登台，跟眾人大合唱《我的祖國》等歌曲，引發爭議。不過，藝人林志玲也曾經和大陸小朋友一起合唱《我和我的祖國》，畫面今日曝光。

對此，國民黨立委李貴敏日前質疑，當年阿妹因為總統就職典禮演唱國歌而遭大陸封殺，當時民進黨文宣部主任鄭文燦說，表演自由是基本人權，大陸以政治掛帥角度看待藝人，代表不瞭解演藝事業、不瞭解臺灣。李貴敏批評，今天呢？民進黨政府以查辦要脅登陸演藝人員，是不是就像鄭文燦所說，民進黨也不瞭解臺灣？也不瞭解表演自由也是基本人權？

另外，根據《ETtoday》報導揭露，林志玲於2019年訪問內蒙古通遼市的一所小學，並在當地建了「志玲姊姊兒童之家」，提供學童們讀書和活動場所。她當時和小朋友一起在教室內演唱，歌曲正是《我和我的祖國》，且身後黑板畫著蒙古文、天安門。

網友在影片留言區表示，「顏色對了就沒事」、「她母親是祖母綠等級的呢」、「他媽媽的臺灣價值，多到你會怕」！

(中時新聞網)