中信兄弟洋投雷艾斯上次對樂天桃猿隊先發拿下完封勝，今（29）日碰到統一獅卻被打趴，只投2局就被擊出6支安打，包括2轟，加上3次四壞球，失掉10分有8分是自責分，黯然吞下敗投，戰績1勝1敗，自責分率像坐電梯般從0.69暴漲到5.40。終場比數14比1，統一獅大勝。

獅隊中止2連敗，贏在打擊火力像放煙火般四射，林安可5支3猛打賞演出，包括2發陽春炮，共有5分打點進帳，累計30轟、94打點，坐穩全壘打王、打點王寶座。蘇智傑2局下則出揮出滿壘全壘打，本季第26轟，獅隊在第2、3局下各得5分，把比數拉開為11比0，勝負底定。

獅隊今天擊出4支全壘打，2局下蘇智傑、林安可連續開轟，5局下則是林祐樂、林安可開炮，象隊毫無招架之力，動用5名投手才結束比賽。

打者火力四射，獅隊先發投手泰迪的相對輕鬆，主投6局只被擊出3支安打，送出6次三振，只有1次四壞球，無失分拿下勝投，戰績4勝0敗，自責分率下修到5.23。儘管投球內容精采，不過單場MVP則由林安可拿下。

(中時 )