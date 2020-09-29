台南文化中心邁入36歲，館慶10月1日起至11月30期間，以「三十六記-幕不轉睛」為主題推出一系列精采活動。(曹婷婷攝)

陪伴無數台南市民成長的台南文化中心邁入36歲，館慶10月1日起至11月30期間，以「三十六記-幕不轉睛」為主題，策畫54場表演、4檔展覽、6場藝文講座、7場工作坊2場會員專屬活動。

今年配合「仁東藝文廊道」概念，推出「仁東藝棧」活動，串聯台南文化中心、巴克禮公園、十鼓文化園區、奇美博物館、台南家具產業博物館自東區延伸至仁德區串連成藝文廊道，以藝文帶動周邊文化生活圈。

戶外主題活動《思ㄇㄨˋ的人》將在10月17日、18日2天於台南文化中心及巴克禮公園兩主場地進行戶外共演，邀請嬉班子鼓樂隊、方式馬戲、Fingermosa等10組風格多元演出團隊在下午時分，帶來30場戶外演出，現場也會有《遇木市集》，讓您發掘生活小木作的樂趣與優雅。

今年館慶展覽除年度「2020臺南美展」外，也邀請在地當代新銳策展人楊佳璇老師因地制宜於中心戶外場域規劃推出特展，邀請藝術家林煌迪、林建志、李承亮、廖昭豪以具有木、紙、竹、鐵等材質語彙以《低度探測》為題，將文化中心戶外場域視作一個地理形貌的探測對象。

文化中心第三藝廊亦邀請幾何造型藝術家吳寬瀛以《幾何之森》為題展出，探索幾何的美與數的可能性，同時也安排藝術家於11月7日下午與大家分享「數學與藝術」的藝文講座。

戲劇節目有果陀劇場間諜偵探喜劇《步步驚笑》、明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》、戲戲劇泰斗李國修老師的紀念作品，由表演工作坊演出《昨夜星辰》及亮棠文創演出的《莎姆雷特》、表演工作坊的《這一夜誰來說相聲？》以及綠光劇團《人間條件六-未來的主人翁》等節目，周周精彩，是不容錯過的看戲良機。

配合相關展演，特別規畫一系列「親子工作坊」，包括10月3日「偶的異想世界」創意偶戲藝術工作坊、10月24日「玩翻雜耍樂」新馬戲親子共玩藝術計畫工作坊、「認識都市林」巴克禮公園親子工作坊、10月31日「痕跡採集計畫」翻模壓印教學工作坊。

台南文化中心為回饋會員，館慶時辦多項會員活動，如10月10日上午10：30於原生劇場由台南市民族管絃樂團帶來《琳瑯滿「幕」親子聯歡》及10月28日19：00於成功大學由亮棠文創來與會員分享《走在導演／演員這條路上》機會等，並推出搜尋加入「臺南文化中心」Line，集點抽票券活動，9／25~11／29館慶期間，至臺南文化中心、臺南‧家具產業博物館、奇美博物館及十鼓仁糖文創園區參加活動掃描QR Code集點，集滿5點有機會獲神祕好禮。文宣可至台南文化中心、臺南市政府、台糖長榮酒店、德安百貨、奉茶、十八卯茶屋等地點索取。

(中時 )