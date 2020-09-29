《經濟學人智庫》最新報告指出，亞太區國家曾發生過心肌梗塞或中風的患者，4年內再次復發的風險比一般人高3成，呼籲應積極治療才能預防再復發。並且近8成的心血管病可藉由積極治療例如降低壞膽固醇，可有效降低發生率。

2020年，陸續發生三金影帝吳朋奉、天和鮮物董事長劉天和等名人，因腦中風、心肌梗塞猝死的消息。過去以為心血管疾病應該是專找老年人，其實不然。根據世界衛生組織（WHO）統計，心血管疾病早已是全球首要死因，且三分之一的死亡年齡低於70歲。

《經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit- EIU）》和安進藥廠共同發表《未行動的代價：亞太地區心血管疾病之次級預防》最新報告指出，包含台灣在內的亞太區8國曾經發生過心肌梗塞或中風的患者，4年內再次復發的風險高於一般人30％，患者應積極治療才能預防再復發。加上因心血管疾病導致的死亡、經濟損失可能在各種層面造成極大衝擊，小至個人與家庭收入，大至國家整體經濟與醫療社福系統，讓一向對全球經濟趨勢有前瞻思維的經濟學人智庫，也提出呼籲與警示。

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心血管病年輕化關鍵可能在「高血脂」 國健署最新數據：5個台灣人中就有1個血脂超標

國健署最新公布2016～2018年國人三高盛行率統計，台灣成人平均每5人之中就有1人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，或正在服用降血脂藥物治療。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆醫師指出，儘管心血管疾病原因與三高—高血壓、高血糖、高血脂和肥胖、吸菸有關，但台灣的研究發現，當前台灣與全球心血管疾病年輕患者雖都有上升趨勢；老年人口的發生率並未增加，反而55歲以下年輕族群的心血管疾病患者數據陡增，近一步深究病史發現，青壯年族群有高血脂問題的人口增加幅度卻很大，因此可推斷，心血管疾病年輕化的關鍵，恐怕就在社會民眾最無感、比較難自我檢測的「高血脂」問題上。

「高血脂」最重要的指標就是低密度膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇），長期濃度過高會積累在血管壁上造成血管發炎、動脈硬化與血管堵塞，導致心肌梗塞或腦中風。

李貽恆醫師表示，台灣55歲以下的心血管病患者大多是家庭經濟支柱，一旦發生心肌梗塞，每3個心梗倖存者中，就有1個在一年內會再次發生心臟病或中風，恐因此喪命或失能需要長期照護，成為國家經濟的重大損失及醫療社福體系的壓力。他呼籲：「曾經心肌梗塞或中風過的患者，千萬不要幻想自己已經幸運的躲過危機，總是存著僥倖心態不遵從醫囑好好治療，但千金難買早知道，再次復發的風險與代價，是自己和另一半、甚至是父母子女都難以承受之重。」

超過8成心梗中風可預防 積極控制壞膽固醇降低復發機率

經濟學人智庫報告指出，近8成的心血管疾病如心肌梗塞或中風可以事先預防，如降低低密度膽固醇（LDL-C），達到LDL-C治療目標，即可有效降低疾病發生率。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，低密度膽固醇的數值高低和動脈硬化速度直線相關，也和心臟病發作風險相關，「要預防心臟病發作，把壞膽固醇降下來的效果，比放血管支架還要明顯。」

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中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳醫師表示，根據中華民國血脂及動脈學會提出的臨床治療指引，高風險族群如急性冠心症與冠狀動脈血管疾病患者的低密度膽固醇建議治療目標為70mg/dL，如果是急性冠心症合併糖尿病等慢性疾病，則可以更積極控制在55mg/dL以下。

黃柏勳醫師曾收治一名年約50歲的因冠心病置放血管支架的病人，初期以口服藥物治療半年，低密度膽固醇數值雖從原本的190mg/dL開始逐月降低，卻仍超過130mg/dL，考量病人是中年人且已經有心血管疾病病史，建議可評估較積極的治療策略，合併使用針劑藥物，終於成功把LDC-C控制在70 mg/dL內。

黃柏勳醫師分析，傳統的血脂藥物治療方式以每日口服為主，其成分可減少低密度膽固醇的生成，達到40%～50%的治療目標，但部分患者會有肌肉痠痛、肝指數上升等副作用，且復發機率較高；目前已有針劑型態的治療選擇，可加速代謝低密度膽固醇，降低口服降低膽固醇藥物副作用，於治療目標上有機會達到9成的達標率，建議在一年內曾發生過心肌梗塞、或有慢性疾病的高風險族群，可與醫師討論更積極的降膽固醇治療策略。

曾有心肌梗塞、中風史 切不可任意停用降血脂藥物

每年9月29日為世界心臟日。李貽恆醫師特別針對有心肌梗塞與中風等心血管病史高風險患者提出疾呼：「為免重創職涯與家庭經濟等憾事發生，應更重視良好生活習慣，控制低密度膽固醇，尤其是經醫師評估，應積極進行降血脂藥物治療的民眾，更要善用健保資源，好好遵從醫囑，預防心血管疾病之發生與再復發。」

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別忽略健檢報告紅字 LDL-C指數超過130mg/dL應該積極就醫

黃柏勳醫師則提到，許多民眾每年都會做公司或家庭健康檢查，卻忽略了健檢報告中低密度膽固醇指數的重要性，雖然高血脂常常沒有臨床症狀而難有警覺心，但是伴隨而來的心血管疾病風險卻是最可怕的，建議20歲以上的成年人或有早發性心血管疾病家族史民眾應定期追蹤，如果LDL-C超過130mg/dL，就要特別留意，若有糖尿病、冠心病等相關病史的患者，則需每半年定期追蹤，積極與醫師配合治療，為自己和全家人，更慎重的面對高血脂問題。

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(中時新聞網)