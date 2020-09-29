許多主婦為求新鮮會上市場買菜，但有時後買的量沒有抓好，該如何保鮮也是一大困擾。近日就有網友發問，「請問有什麼菜比較耐放？」貼文發出後就有不少婆媽分享，高麗菜把心挖掉後，用塑膠包起來，再包一層報紙，可放在冰箱裡近3個月。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上說明，因為只有自己一個人，晚餐又需要自行料理，平均一周2~3天會下廚。他提到，但是菜都會放到爛掉，矛盾的是，若不買青菜又覺得平常菜吃太少。於是他便上網詢問廣大的網友們，有什麼青菜是能夠放比較久的。

對此，不少家庭主婦也跳出來解惑，「高麗菜，要吃的時候再一葉一葉剝」、「高麗菜，紅蘿蔔，南瓜真的可以放很久，還有鴻禧菇，雪白」、「如果不介意的話，可以買冷凍的花椰菜」、「小黃瓜，把它涼拌起來放冰箱冷藏」、「絲瓜，我常常削皮、切塊後冷凍可以放比較久。」但也有網友建議，「要煮的時候再買，青菜放太久，營養很容易流失，且葉菜類本身就不好保存，如果是碰到下雨天採收更容易爛掉！」

另外也有網友建議原PO，「重複利用大夾鏈袋收藏蔬菜，有助保鮮」、「買回來挑一挑後用餐巾紙包好，外面再用保鮮袋密封，放一個禮拜沒有問題喔！」、「我葉菜類都用密封袋分好，要吃在開一袋來煮」、「保鮮袋真的有效」、「任何菜類我都放一條乾布在原包裝內，再放冰箱蔬果冷藏區，可保持鮮綠至少一週。」

(中時新聞網)