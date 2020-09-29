國民黨明天中常會，組發會提出「黨員入 (退)黨辦法」修正案，將「自退黨聲明日起2年內不得申請回復黨籍」的規定，從2年倍增為4年；修正草案因生效日不同分甲、乙兩案，分別為修正後生效、回溯自民國107年1月1日起，將由中常委公決。黨務人士舉例說，辦法通過後一旦採回溯案，去年自動退黨的北市議員鍾小平在2022年若要尋求連任，將無法以國民黨名義參選，有如「鍾小平條款」。

鍾小平9月24日才發動北市里長聯誼總會的13位國民黨籍或親藍的無黨籍會長，與前黨主席朱立倫會面，力拱朱立倫明年回鍋參選黨主席，朱未當場表態，只說「未來一定會為黨盡心力」。

國民黨「黨員入（退）黨辦法」修正案，把自動退黨者可申請回復黨籍的年限增加一倍為4年，修正理由載明在2018年九合一選舉有人退黨參選，事後又申請恢復黨籍，為了補漏洞，因此提案修正。

黨務人士指出，民進黨退黨者申請回復黨籍的年限是5年，可卡住鑽漏洞者兩次選舉爭取提名；國民黨修為4年則是卡1次選舉。若中常會修正通過日起生效、不溯既往，2022年九合一選舉恐仍有人鑽漏洞；若通過追溯自2018年1月1日起生效，2022年九合一選舉就無人可鑽漏洞。組發會原擬草案，即訂出回溯4年，不過考紀會認為不宜回溯，決定兩案併陳由中常委公決。

據悉，修正申請回復黨籍年限，是中常委、北市議員應曉薇在改革委員會的組織改革組提議，因辦法只須中常會通過即可，後來改成在中常會提建議，交由組發會提案。一旦通過，鍾小平首當其衝。

據悉，應曉薇、鍾小平都是北市中正萬華區市議員，鍾在2018年市長及市議員選舉因參與市長初選而未參選議員連任，後來另一市議員提名人退選，鍾被徵召參選市議員獲連任。去年6月，鍾小平參與中正萬華區立委初選落敗且與市黨部發生紛爭，市黨部擬祭黨紀時，鍾宣布退黨，表態勸進台北市長柯文哲選總統及爭取參選立委未果。

今年初總統大選結束後，國民黨慘敗，鍾小平率人赴國民黨中央黨部表示希望回復黨籍，被國民黨冷回應「回復黨籍要兩年以後」。若今天中常會未修正自動退黨者回復黨籍年限，2022年九合一選舉，鍾就有機會申請回復黨籍、爭取提名。

此外，明天提報中常會的修正草案，同時明訂過去在地方辦理入黨事宜，一律改由今年7月1日起試辦的組發會「中央黨籍管理小組」辦理，可透過APP等方式申請。

(中時 )