受刑人在193縣道旁，自家飼養家禽與栽種無污染蔬菜植物。（羅亦晽攝）

自強外役監開設傳統石雕技藝班，培育受刑人學習一技之長。（羅亦晽攝）

自強外役監設置「自強工坊」，販售受刑人的作品，培養受刑人銜接社會的能力。（羅亦晽攝）

花蓮自強外役監周邊環境清幽，面對外界質疑「太自由」，副典獄長黃坤芳表示，外役監設立目的，主要讓受刑人提早適應社會。（羅亦晽攝）

全台3座外役監，其中花蓮自強外役監，被形容是監獄界的烏托邦，周邊環境清幽，受刑人自家飼養家禽與栽種無污染蔬菜植物，且在管理員看管下還可外出工作，表現優異也可「放假」回家，面對外界質疑「太自由」，副典獄長黃坤芳表示，外役監設立目的，主要讓受刑人提早適應社會，也培育受刑人學習一技之長，回到社會能自食其力。

花蓮光復鄉的自強外役監環境清幽，提供飼養牛、豬、鴨等家禽與蜜蜂，及自種自食的開心農場；因花蓮石頭盛名，自強外役監也開設傳統石雕技藝班，並在光復糖廠販售其石雕藝品，培養受刑人未來銜接社會的能力。

副典獄長黃坤芳表示，外役監設立的目的，主要為讓受刑人提早適應社會；自強外役監開闢193縣道旁農地，施種當季有機蔬果為主，並開設大理石、玫瑰石的石雕技訓課程，讓有興趣的受刑人能學習一技之長。

黃坤芳說，石雕課程每次報名皆很踴躍，這期就有25位受刑人報名，但因人數限制，會依照受刑人的志願表來篩選，一年開設2期，1期僅10位可進行為期3個月的技訓課程。

石雕老師葉權賢表示，自強外役監的技訓課程與外縣市不同之處在於有3位不同背景的講師指導，如傳統石雕藝品、設計文創商品等，並設置「自強工坊」販售受刑人的石雕作品。

葉權賢說，石雕課程就如同國外流行的「藝術治療」，透過藝術導正行為；雖然受刑人出獄後，不一定會從事相關行業，希望他們能藉石雕課程，發覺內心，磨練耐心。

自強外役監僅收容表現良好的受刑人，滿編人數為367人，目前已達340人；受刑人還有周休二日，國定假日只要和獄方約定返監時間，就可返家探親，家人也可前往探視，甚至提供家人與受刑人同住的套房，相較一般監所自由許多。

(中時 )