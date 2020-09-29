日本電信巨擘NTT集團29日宣布將斥資4.3兆日圓（約380億美元）收購旗下電信公司Docomo在外流通股份並將其下市，成為該國史上最大私有化交易案。日本行動電信資費遠高於許多歐亞國家，新首相菅義偉上台後將調降費率列為施政重點，而Docomo私有化有助該公司調降價格。

電信服務研調機構cable.co.uk報告顯示，日本1GB行動網路流量費用約3.9美元，雖是美國8美元的一半不到，但遠高於大陸的61美分，在全球288個國家中排名137、名列後段班。

截至3月31日為止，NTT持有Docomo約66％股權。NTT表示，他們將在9月30日～11月16日期間，以每股3,900日圓從其他股東手上收購剩餘34％股份，並在交易完成後讓Docomo股票下市。

菅義偉近日疾呼，電信業應調降電信費率並提供更彈性合約，同時將電信業改革列為施政要務之一。而疫情期間遠距上班需求攀升，更令業者降價壓力升高。

(工商 )