中秋節、國慶日到台北101觀景台可享優惠！10月1日至12月31日鼓勵三代同堂出遊，可享專屬購票櫃台與每人原票價1200元的快通禮遇服務；期間成人原票價600元、特價300元，可帶2位12歲以下的兒童免費進場，60歲的長者則優待190元；10月1日至11日三代同堂的消費者名字有「花好月圓」任一字則可免費入場。

這次三代同堂特別禮遇長者，還隨機送上B1美食街的牛奶燒/紅豆燒或89F手信坊心願桃，每日限量600份暖心小點，另加贈高空全家福合照。台北101總經理張振亞表示，有別於之前限定時段優惠，這次放寬為每天全時段，年輕族群和上班族可趁此來看夜景，中秋節還可到觀景台賞月。

台北101在88樓新增「台北101故事館」。（台北101提供）

張振亞說，去年國人上觀景台達35萬人次，光是去年雙十節首次針對國人提出優惠，第4季就有21萬人次到訪；今年6月趁解封結合航空、飯店、雙城巴士、遊覽車、高鐵等再推優惠，6至8月累計達22萬人次到訪，較去年多1萬人捧場。

有別於之前限定11時至15時優惠，今年10月1日起至12月31日每天全時段，平日從11時、假日從10時至21時都有優惠，針對12歲以下學齡兒童，每日17時前提供整點導覽，且贈送台北101觀景台獨家身高尺學習單。

台北101在88樓新增「台北101故事館」。（台北101提供）

擁有近千坪垂直場域設施的觀景台，88樓有風阻尼球區、BAR88，與新成立的「台北101故事館」；89樓是觀景台；91樓除了戶外觀景台，室內設有iPILOT情境體驗；101樓戶外展望台有Skyline天際線460。

(中時 )