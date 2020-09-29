宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日遭日本公務船衝撞，釣魚台主權問題再度被拿出來討論。前新北市經發局局長施威全砲轟駐日代表謝長廷，指他本應向日本反映台灣的聲音，但他卻變成日本的傳聲筒，根本就是角色錯亂。

施威全29日在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，謝長廷是台灣的公務員， 領的是中華民國的薪水，他應該代表中華民國，而且應該是要站在中華民國的立場，向日本政府喊話，指出日本的責任與問題所在，結果他卻變成日方的傳聲筒。施威全忍不住直批，「他的角色相反了，他的角色錯亂了，謝長廷錯亂了」。

施威全指出，外交部長吳釗燮表現更糟糕，他在立法院拼命強調此事的事實真相未明，還待釐清，而沒有對政府的立場做出任何表態，這在外交事務上，不只是不及格，更是完全0分。

對於台日關係協會秘書長郭仲熙在立院接受質詢時的說法，施威全則質疑，「你不是說真相未明嗎？這是你目前民進黨政府的定調，你堂堂一個代表中華民國涉日的官員，怎麼可以就論斷這就是A到？」

(中時新聞網)