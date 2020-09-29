美國的密蘇里州發生一起13歲少女亂倫案件。今年6月，這位少女所生出的孩子，竟然是與自己4位親哥哥，發生性關係多次後所生下的，其中2名成年22歲和18歲的哥哥，與少女有關高達6以上的性關係，警方表示少女生下的小孩，推判應該是這2位的其中一。法官認為，2兄弟的亂倫行為，在進入監獄服刑後，有可能受到其他受刑人的集體霸凌，因此判定2兄弟可被緩刑5年，並且只要社群活動有達到100個小時就可獲得無罪，但仍是會被註記性侵犯。

據外電報導，這名13少女不久前才剛生下1名小孩，但是孩子的爸爸竟然是家中自己4兄弟，由於2名12歲及13歲都仍在未成年期，另2名分別18歲與22歲的哥哥，都曾與妹妹發生過至少6次以上的性關係，後續經由DNA鑑定證實發現，該少女孩子的爸爸確實是較年長的其中一位，少女的2名哥哥都坦承，自己是和妹妹從2019開始進行性行為。

2兄弟在2020年9月認罪，檢察官表示2兄弟已經犯了2項兒童騷擾罪名，其中包括14歲以下的性侵重罪以及亂倫罪名。檢調單位也說明，因擔心這兩位哥哥因太過年輕，無法在原先判定的15年下順利服刑，也擔憂他們將會因亂倫罪名，受到監獄其他人的恐怖私刑，後續撤銷原15年的牢刑，改為5年的緩刑，以及必須完成社區服務100小時，也必須在明年的9月8日前，接受完密蘇里州性罪犯治療計畫(MOSOP)。

檢察官表示，雖然成年2兄弟並沒有坐牢，仍是在身份上被標註性侵犯，並且此社區居民也已經嚴厲懲罰4位兄弟。居民也說明，這4名兄弟非常不成熟，來自正常家庭的父母，沒有受到任何的虐待，卻做出性犯罪行為，令多數人無法置信。

(中時新聞網)