法國環境部長宣布，將逐步禁止在馬戲團中使用野生動物，也禁止在海洋公園圈養海豚和虎鯨(殺人鯨)，甚至禁止皮草農場，不能再飼養水貂。

美聯社報導，法國生態轉型部長蓬皮利（Barbara Pompili）在周二的新聞記者會上表示「在未來幾年內，法國不再允許熊、老虎、獅子、大象等野生動物進入馬戲團。」

此外，從現在開始，法國的3座海洋公園將不再能購買或繁殖海豚和虎鯨。

她說：「現在是時候邁向友善對待野生的新時代了。」

蓬皮利說，未來5年內，終止水貂養殖業，為了取毛皮而飼養動物，是不人道的行為。

蓬皮利還沒有對於巡迴馬戲團的禁令設定任何確切日期，她只應該「盡快開始」。至於那些馬戲團所飼養的動物如何照料，她承諾將以個案的方式，為每隻動物找到最好的歸宿。

除了要照顧動物，也要照顧人。法國政府將推動一項800萬歐元的輔助就業計劃，以幫助在馬戲團和海洋公園裡工作的人們，找到其他工作。

(中時新聞網)