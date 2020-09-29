台灣彩券中秋節加碼活動陸續展開，大樂透今晚開獎，中秋加碼首度開出「3倍球」，加開56組100萬元獎項中，開出了12組獎號，原本100萬元的獎金，瞬間翻了3倍變成300萬元，是這次活動以來，大樂透開出最大百萬中秋賀禮。
台灣彩券表示，自9月15日累計至本期為止，倍數球獎金已送出3300萬元，其中，這期開出「3倍球」，單次送出2400萬元(200萬元乘12組)，未達倍數球獎金額度5000萬元，將於次期繼續加開獎金倍數球。
大樂透今晚開出12組百萬獎項加碼的獎號，根據台彩公告顯示，總中獎注數為13注，其中11組為單注中獎，1組為2注均分，尚有44組100萬元獎項未開出，將於次期(10月2日)繼續加開。
大樂透109000086期開出的獎號依大小排序分別為01、07、08、33、42、47，特別號「31」，由於投獎尚未開出，下期頭獎保證為1億元。
(中時 )
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