一位民眾在下雨天心疼一名女性路人在雨中走路，主動上前詢問是否要幫忙撐傘，不但遭女子殘忍拒絕，「雨傘顏色」更被壞嘴嫌棄。（摘自爆怨公社）

下雨天卻忘記帶傘，相信是不少人慘痛的經驗，當下多希望有好心人雪中送炭，幫忙撐傘。不過一位民眾在下雨天心疼一名女性路人在雨中走路，主動上前詢問是否要幫忙撐傘，不但遭女子殘忍拒絕，「雨傘顏色」更被壞嘴嫌棄，讓他相當無奈。

原PO在「爆廢公社」上表示，下雨天出捷運站後看到一位女生淋雨走路，心疼之下決定上前問她，「要不要幫她撐傘？」沒想到對方看到原PO的雨傘後，竟然反嗆「哎呦你怎麼撐黑色的傘啊！是要去撿骨是不是？我才不敢跟你一起撐傘！」讓原PO深受打擊表示「這理由真讓人無言」，明明沒有想搭訕，單純的伸出援手，不懂究竟是對方太挑剔，還是自己太雞婆。

這回應也讓網友們感到傻眼，紛紛安慰原PO表示是那個女生的問題。「是她白目」、「有人幫忙還不惜福！真是什麼人都有！」、「讓她繼續淋吧，嘴那麼壞…」、「回她，難怪只能淋雨」、「這種人就讓他淋好淋滿」。

也有人幽默表示，可以回她「是呀，就等妳了」、「有需要可以算她便宜一點」、「台詞錯了，要說你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘」

(中時新聞網)