怪奇比莉與Apple今（29日）正式宣佈令全球樂迷熱切期待的紀錄片《Billie Eilish： The World’s A Little Blurry》，由 RJ 卡特勒執導，將於 2021 年 2 月在 Apple TV＋ 推出。電影由 Apple Original Films 出品，以及 Interscope Films、Darkroom、This Machine 及 Lighthouse Management ＆ Media 聯合呈獻。

怪奇比莉與Apple也同步在社群平台發佈《Billie Eilish： The World’s A Little Blurry》首段預告。畫面全黑、滲透著螢光綠色字樣的神秘短片，最後 4 秒才出現小比莉一邊彈鋼琴、一邊對鏡頭天真微笑的家庭影片片段。此段長約 30 秒的預告片已引起樂迷熱烈迴響，特別在 Billie 超過 6694 萬粉絲的 Instagram，發布不出1小時已累積超過100萬瀏覽次數。

怪奇比莉憑藉 2019 年首張個人專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO？》風靡全球樂迷、掀起一股音樂新浪潮，今年先一舉贏得今年葛萊美獎最佳新人、年度最佳專輯、年度最佳歌曲、年度最佳作曲以及最佳流行樂歌唱專輯等5項大獎，其後再於本屆奧斯卡電影頒獎禮上，深情重繹披頭四名曲〈Yesterday〉。

她替最新龐德電影《007生死交戰》演唱的最新主題曲，也取得空前成功。穿透心靈的歌聲與音樂的她，明年 2 月推出的紀錄片《Billie Eilish： The World’s A Little Blurry》，將展現更多在音樂和舞台以外的真實個性和內心想法。

(中時 )