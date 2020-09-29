台北市內湖安養中心火災釀3死，桃園市政府消防局為加強弱勢的防災意識、學習自救，29日由大林消防分隊在桃園特殊教育學校演習，模擬半夜宿舍大火時疏散逃生，逾60名師生在消防員帶領下，演練自衛消防編組，掌握黃金逃生時機。
大林消防分隊長李政諺指出，為因應弱勢人員在行動及應變能力上較為薄弱，演練及宣導重點在強化人員抗災能力，演練模擬火警發生時，學校自衛消防編組能否有效正常運作，人員避難及疏散是否確實，以確保自衛消防編組應變能力，提升場所整體安全性。
現場也進行CPR、室內消防栓及住宅用火災警報器的操作及宣導，藉由消防人員生動的解說及專業的指導，讓師生能夠了解急救及防災的要領以及重要性，並藉由實際操作加深師生印象，使其面臨實際狀況時能從容應對。
李政諺表示，希望藉由演練，提升避難弱者的防災應變能力，當災害來臨時，能夠有效並正確的執行各項減災及避災做為，以減少生命、財產損失。
第一消防大隊長賴志忠表示，特殊教育學校幾乎為避難弱者，防災應變能力較為薄弱，因此火災初期自衛消防編組的啟動及運作效能非常重要，希望藉由演練強化運作，提升場所災害應變能力，他也提醒民眾，平時應做好火災預防工作，檢視住家或場所用火用電情形，落實防火安全，才能有效減少災害發生。
(中時 )
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