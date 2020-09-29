因近期台北內湖及彰化火警死傷人員均為行動不便或兒童等避難弱者，大林消防分隊29日特別到桃園特教學校演練，強化弱勢群體消防知識。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

因近期台北內湖及彰化火警死傷人員均為行動不便或兒童等避難弱者，大林消防分隊29日特別到桃園特教學校演練，強化弱勢群體消防知識。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

因近期台北內湖及彰化火警死傷人員均為行動不便或兒童等避難弱者，大林消防分隊29日特別到桃園特教學校演練，強化弱勢群體消防知識。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

因近期台北內湖及彰化火警死傷人員均為行動不便或兒童等避難弱者，大林消防分隊29日特別到桃園特教學校演練，強化弱勢群體消防知識。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

台北市內湖安養中心火災釀3死，桃園市政府消防局為加強弱勢的防災意識、學習自救，29日由大林消防分隊在桃園特殊教育學校演習，模擬半夜宿舍大火時疏散逃生，逾60名師生在消防員帶領下，演練自衛消防編組，掌握黃金逃生時機。

大林消防分隊長李政諺指出，為因應弱勢人員在行動及應變能力上較為薄弱，演練及宣導重點在強化人員抗災能力，演練模擬火警發生時，學校自衛消防編組能否有效正常運作，人員避難及疏散是否確實，以確保自衛消防編組應變能力，提升場所整體安全性。

現場也進行CPR、室內消防栓及住宅用火災警報器的操作及宣導，藉由消防人員生動的解說及專業的指導，讓師生能夠了解急救及防災的要領以及重要性，並藉由實際操作加深師生印象，使其面臨實際狀況時能從容應對。

李政諺表示，希望藉由演練，提升避難弱者的防災應變能力，當災害來臨時，能夠有效並正確的執行各項減災及避災做為，以減少生命、財產損失。

第一消防大隊長賴志忠表示，特殊教育學校幾乎為避難弱者，防災應變能力較為薄弱，因此火災初期自衛消防編組的啟動及運作效能非常重要，希望藉由演練強化運作，提升場所災害應變能力，他也提醒民眾，平時應做好火災預防工作，檢視住家或場所用火用電情形，落實防火安全，才能有效減少災害發生。

(中時 )