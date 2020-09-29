男女主角李康生、許安植終於合體。（華影國際提供）

金馬影帝李康生近日結束隔離，正式回歸電影《馗降：粽邪2》的宣傳，該片日前突破6000萬票房大關，位居2020年華語片票房亞軍。尚未看過電影的李康生為了回饋粉絲，於樂聲影城舉辦全台唯一一場「馗爺陪你看」電影特映會，並號召名流機車車友一起共襄盛舉，現場來了十數台經典機車，加上影帝「馗爺」坐鎮，場面可說是盛況空前。

李康生觀賞完自己演出的作品後表示，很少能看鬼片看到數度熱淚盈眶的，覺得製作團隊相當用心努力，力求能帶給觀眾最高質感的作品。現場有不少粉絲都已經三刷四刷，但為了能一睹「馗爺」李康生的風采，不遠千里也要趕過來支持。

劇組上週末仍在戲院賣力宣傳電影，粉絲期待許久的男女主角李康生、許安植終於合體，偕同飾演阿怪的劉國劭完美重現劇中「打鬼鐵三角」的組合，三人互動不像電影裡沉重緊繃，反而搞笑又逗趣，呈現反差萌成為亮點。

不僅如此，《馗降：粽邪2》雖然是恐怖片，但卻意外受到學生族群的歡迎，映後QA活動有不少身穿制服的同學大呼好看，敲碗第三集，讓劇組團隊相當驚喜。該片熱映中。

(中時 )