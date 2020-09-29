嘉義市保健街一棟大樓氣爆，道路現場一片狼藉。（廖素慧攝）

王美惠說，有民眾嚇壞了，以為是阿共仔打過來了。（廖素慧攝）

轟！嘉義市保健街一棟大樓9樓29日晚上發生氣爆，轟然巨響，冷氣機、門窗、鐵架噴飛掉落在道路地面，扭曲變形成一堆廢鐵，現場一片狼藉，還有民眾皮皮剉，以為是阿共仔打過來了，立委王美惠到場關心附近住戶受災情形，安撫大家受驚嚇的情緒。

近來兩岸關係十分緊繃，台灣海域不平靜，共機頻傳在空域軍演，王美惠說，轟一聲巨響，嚇壞所有民眾，有民眾嚇壞了，向她說以為是阿共仔打過來了，希望不要再發生這樣的事情了，情緒不好，可以找專家諮商。

有居民說，他的家3樓被噴飛的冷氣窗框砸壞了，還打破隔壁鄰居的遮雨棚破一個大洞，連電燈都砸壞了，實在很嚇人，現在還心驚膽戰，今晚睡不著了。

警消初步了解，42歲林姓男子租屋獨居9樓這間房子，下午就情緒不穩定，警消獲報連絡住台南的林母趕來，不知何故，今晚林男獨自在家，又鬧情緒，晚上竟傳出天然瓦斯氣爆，林男正在嘉基搶救中，生命徵象不穩定。

(中時 )