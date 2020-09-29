檢調偵辦立委集體收賄案，傳出前立委蔡煌瑯、高建智，兩人曾提醒立委蘇震清小心檢調追查，引發爭議。民進黨廉政委員會今討論，主委邱駿彥表示，廉政會不處理「洩密」案，且蔡蘇間是否因為洩密而有因果關係，檢調還在調查，因此廉政會暫不立案處理。

此外，廉政會今還處理前民進黨籍桃園市議員張肇良，詐領議員助理費後挪為己用，7年詐領超過1000萬元；目前已判決確定，貪汙無罪，但是使公務員登載不實成立；邱駿彥表示，當事人到場說明，並有悔悟之心，因此雖然立案，但沒有處份。

邱駿彥指出，蔡煌瑯涉及的「洩密」，不是廉政委員會處理的對象，且此案還在討論階段，尚未立案，所以蔡煌瑯也不用出席說明。

至於張肇良本人有到場說明，委員有討論到，雖然張貪污罪不成立，但是偽造文書部分可能對民進黨形象有所影響；不過當事人到場說明，表示，以後若有機會再入政壇，會非常小心，他確實做錯了，也有悔悟之心，因此此案雖有立案，但沒有處份。

(中時 )