台灣與中美洲友邦貝里斯完成簽署刑事司法互助條約，而且是以「異地簽署」的方式完成簽約，9月26日法務部長蔡清祥在貝里斯駐台大使賀黛安（Ambassador Diane Haylock）見證下，在法務部代表我國簽署「中華民國政府與貝里斯政府刑事司法互助條約」。貝里斯政府隨後在9月28日，由外交部Wilfred Elrington部長，在貝里斯市代表貝方，順利完成條約簽署。

法務部表示，這個條約是我國繼與美國、大陸、菲律賓、南非、波蘭及諾魯後，簽署的第7個刑事司法互助條約，且法務部自2019年7月2日與貝里斯政府簽署廉政合作協定後，第2個以雙方法務部及檢察總部為主管機關的司法條約。

這個條約歷經1年磋商，在法務部、外交部及我國駐貝里斯大使館的共同努力下，雙方終獲簽署共識。將來條約生效後，我國與貝里斯將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供協助。

與貝里斯的刑事司法互助條約內容包括可透過視訊詢問，或准許請求方的人員在證人或被告陳述時在場，依受請求方同意的方式詢問證人，使兩國辦案人員可以組成實質的聯合調查團隊，以科技方式進行偵查，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力，提升犯罪偵查效率。

另外，還包括取得證言或供述、提供文書證據、確認關係人的所在及身分、文書送達、確認物的性質及所在、執行搜索及扣押、協助凍結、扣押及執行罰金、其他任何符合該受請求國法律的協助等，都在兩國的刑事司法互助範圍內，對於共同打擊犯罪將有莫大助益。

司法互助條約在磋商期間，世界各國都受到新冠肺炎疫情影響，國際合作困難度升高，法務部與外交部積極透過電信、網路方式，和我駐貝里斯大使館及貝國政府聯繫，持續研議條約，展現我國法務部深化與友邦司法合作，及與世界各國並肩打擊跨境犯罪決心。未來法務部仍將秉持防疫有成、堅持到底的台灣經驗，拓展國際刑事司法互助及合作，期讓犯罪防制無破口，並善盡國際社會一份子的責任。

(中時 )