戰事升級 亞美尼亞稱土耳其F-16侵略領空擊落蘇-25戰機飛行員死亡 23:442020/09/29 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞美尼亞和亞塞拜然戰事擴大。傳土耳其擊落亞美尼亞戰機。圖為在戰場上嚴重受創的汽車。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞美尼亞指控土耳其出動F-16侵入其領空擊落亞美尼亞蘇-25戰機，造成飛行員死亡。土耳其矢口否認。 亞美尼亞和宿敵亞塞拜疆的戰事持續升級。亞美尼亞國防部發表聲明指控土耳其一架F-16侵入其領空並將亞美尼亞的蘇25戰機擊落，導致飛行員死亡。 土耳其在歷史上曾經屠殺亞美尼亞人，雙方雖然是鄰國但邊界並不開放，關係緊張。如果訊息證實，意味著土耳其正式介入了兩亞之間的戰爭，更加劇區域國家的緊張。 聯合國安理會已經召開緊急會議，要求交戰雙方停火。 (中時 ) #亞美尼亞 #土耳其 #16 #領空 #擊落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土耳其F-16戰機 擊落亞美尼亞Su-25攻擊機 22:422020/09/29 軍事 亞美尼亞與亞塞拜然突開戰 台前空軍軍官爆：背後有這國黑手 22:242020/09/28 政治 共機連續穿越台海中線 美專家：真要開戰就不是這樣 19:432020/09/22 兩岸 為爭議領土激戰 高加索區衝突增至23死 聯國籲立即停火 07:212020/09/28 國際 共軍紅藍對抗 敵方指揮室現繁體字 04:102020/09/21 焦點新聞 明年政府債務未償餘額恐破6兆 舉債最多財長 藍批蘇建榮敗壞紀律 04:102020/09/25 政治要聞 英雄聯盟世界大賽25日開打 運彩16種玩法挺電競 15:182020/09/24 財經 與亞塞拜然衝突再起 亞美尼亞宣布全國總動員 19:162020/09/27 國際 環時：陸戰機台海模擬實戰 真要打就是這樣 10:292020/09/21 軍事 解放軍在台北800公里內有39基地 至少可集結上千戰機 16:112020/09/22 軍事 國際熱門新聞 夫妻趁子入睡激戰快升天 突聽：「媽媽」心跳險停止 - 國際 美軍將向這裡調集150架隱形戰機 俄媒：前所未見 - 國際 囤貨潮再現 瘋狂大媽豪砸18萬 掃光各大超市貨架 - 國際 老公台灣打拚 印尼人妻與老師在學校教室「大戰」6回 - 國際 戰事升級 亞美尼亞稱土耳其F-16侵略領空擊落蘇-25戰機飛行員死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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