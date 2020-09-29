亞美尼亞指控土耳其出動F-16侵入其領空擊落亞美尼亞蘇-25戰機，造成飛行員死亡。土耳其矢口否認。

亞美尼亞和宿敵亞塞拜疆的戰事持續升級。亞美尼亞國防部發表聲明指控土耳其一架F-16侵入其領空並將亞美尼亞的蘇25戰機擊落，導致飛行員死亡。

土耳其在歷史上曾經屠殺亞美尼亞人，雙方雖然是鄰國但邊界並不開放，關係緊張。如果訊息證實，意味著土耳其正式介入了兩亞之間的戰爭，更加劇區域國家的緊張。

聯合國安理會已經召開緊急會議，要求交戰雙方停火。

(中時 )