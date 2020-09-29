大陸網美「請給我一個冰淇淋93」擁有傲人上圍，常在社群網站曬性感美照，吸引不少男粉絲支持，還在直播平台被封為女神，未料近日有網友在街頭捕獲野生的她，竟發現她的素顏模樣和平常差很多，讓不少男粉崩潰直呼「根本大媽」。

有網友PO出在街頭巧遇「請給我一個冰淇淋93」的生圖，當時她頂著素顏，穿著寬鬆T恤和棉褲，和一名男子走在一起，由於陽光太大，讓她不自覺瞇起眼睛，但真實顏值和網上所看到的差異明顯不小，讓許多男粉絲接受不了，崩潰大呼：「天阿，這真的是同一個人嗎」、「完全是大媽級別」、「翻車啦」，甚至掀起一波退粉潮。

冰淇淋被網友捕獲，顏值和網上照片差很大。（圖／翻攝自微博）

對此，冰淇淋日前就開直播親自回應，還大方用網友拍到的圖自黑，除了承認照片中的人的確是自己之外，更說從來沒覺得自己瘦，坦言算豐滿型、有點胖，小腿也有點粗，「我直播的時候也說過會P一下小腿，但前提是我有胸有屁股。」

面對身材被酸一事，冰淇淋相當看得開，認為每個人對身材標準不同，甚至自我調侃：「下次直播我轉10圈，給大家再全方位展示一下我又胖又壯的身材。」

(中時新聞網)