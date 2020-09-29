美死神無人機部隊上的繡徽有明顯的中國大陸地圖與無人機圖形，在緊繃的兩國關係下，讓大陸媒體感受到極大的挑釁意味。（圖／美國空軍雜誌）

美軍海上軍演一張參演部隊士兵的照片，被眼尖的網民發現其軍服臂章上繡著中國地圖以及無人機示意圖，激起大陸強烈反應，陸媒甚至發表社評警告美軍勿輕舉妄動。其實美軍臂章意義極多，大部份是表明單位、戰績與友誼，就有美軍把中華民國國徽繡在臂章上。此次陸媒卻將美軍臂章上的中國地圖視之為「極其囂張的挑釁」，這種激烈的反應折射出兩國之間日趨緊繃的關係，一件小事都可能會錯誤解讀而擦槍走火。

美國《空軍》雜誌上刊載的報導是MQ-9死神無人機參加演練打擊海上目標，演習地點在太平洋上，模擬的演習場域設定可能是南海，英文是South China Sea（南中國海）因此要在臂章上繡製南海圖形，用上中國及其沿海地圖也確實會有較清楚的指涉。設計者可能未考慮到把別的國家地圖放在臂章上有何冒犯，但在目前高度緊張的兩國關係下，事情不論大小，都可能引發不必要的聯想。

美軍臂章種類與功能確是五花八門，有標識服役所在的指揮部或單位，也有部隊過去曾經歷的榮譽或戰績，有些是為戰役（例如：沙漠風暴）或是演習（環太平洋軍演、紅旗軍演）所製作並佩戴，甚至於特定慶典活動與事件都可能有該活動的臂章。因此一位資深的軍人，其曾經佩戴的臂章可能會有數十甚至上百，每個都有不同意義，或代表某次演習或訓練活動，有些則是純屬紀念性質，不具軍事意義。

這次引發爭議的臂章是美國空軍第29攻擊中隊與海軍第三艦隊9月在加州進行聯合演習，演練重點是多軍種聯合作戰下使用無人機戰術。美軍近幾年來頻繁在南海舉行大規模演習，還年年與太平洋國家進行環太平洋軍演，甚至曾邀請過中國大陸參加，其中一次是美中關係因貿易戰惡化，邀請了又臨時取消，相當魯莽而失禮，完全反應美國總統川普處理美國外交的性格。

陸媒《環球時報》警告美軍「膽敢攻擊我島礁，必遭猛烈反擊」，也不是沒有道理。因為就在前兩天，美國國務院再次抨擊大陸在南海的建設與軍事部署，並揚言要追究大陸將南海軍事化的責任，同時還有美媒臆測美軍可能以MQ-9無人機攻擊南海島礁上的設施，無怪乎陸媒要將美軍公開臂章圖像視之為「極其囂張的挑釁」，實在是兩國關係已到了幾乎要動武的緊繃狀態。

美75遊騎兵團的臂章圖案有明顯的中華民國國徽，用以紀念二戰緬甸戰場與國軍緬甸遠征軍聯合作戰的的戰績及友誼。另一側的五角星則是指緬甸的武裝抗日部隊。（圖／網路）

美軍部隊臂章被視作威脅挑釁確實也相當少見，若涉及國家，大部份是聯盟或共同演習，否則就是將國家地圖做為地理標誌。在臂章中涉及國家的標誌除地圖之外，更常見的是國名、國徽或國旗。例如，美軍第75遊騎兵團是一支有顯耀戰績的特種部隊，該兵團的臂章上就清楚的繡著中華民國的青天白日國徽。

美軍75遊騎兵團的前身是1943年二次大戰時期曾被派赴緬甸戰場作戰的部隊，由法蘭克．麥瑞爾准將指揮，因而又被稱為「麥瑞爾突擊隊」（簡稱麥支隊）。部隊進入緬甸後與孫立人將軍率領的中華民國緬甸遠征軍以及緬甸武裝部隊聯合作戰，獲致優異戰果，因此後來麥支隊就將中華民國國徽與代表緬甸的五角星繡在臂章上，麥支隊返國後改編為75遊騎兵團，記念此一光榮戰績的臂章也長期保存下來。

總之，臂章圖案可以代表榮譽與友誼，也能表達部隊的歷史與功績，拿來向外國挑釁的事還沒見過，畢竟軍隊只能奉命作戰，不能自行對外表達外交立場。大陸之所以反應如此激烈，實在是雙方敵意太深，美中關係已到了非常危險的時刻。

(中時新聞網)