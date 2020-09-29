（今年截至前三季，中科園區總計引進18家新投資案，總投資金額約86.5億元。圖／中科）

科技部科學園區審議會今（29）日一口氣通過中科3件投資案，總投資金額達17億元，包括光電產業之宏洋精密工業、精密機械產業之千附精密及達佛羅中科分公司。今年截至前三季，中科園區總計引進18家新投資案，總投資金額約86.5億元；尚有4件增資案，合計增資約1.1億元。

其中，宏洋精密工業設立於中科二林園區，總投資金額2億元，生產產品涵蓋光學元件、生醫材料零組件、電腦及電子週邊零組件等，產品應用之市場相當廣泛。

中科管理局表示，宏洋精密產品鎖定各產業精密塑膠零組件及其耗材之市場，並自主開發獨家生產製程及包材堆疊設計、自動化振動整列及AOI視覺辨識品檢技術，能有效縮短產品生產週期時間及節省人力成本，符合工業4.0之未來發展趨勢；本案進駐後，將可整合上游原料端以及後續加工相關產業，促進國內上下游及周邊相關產業鏈之發展。

此外，千附精密設立於中科后里園區，總投資金額達10億元，是千附實業將其「精密事業處」分割移轉予百分之百持有之子公司-千附精密，並承受園區事業千附實業中科分公司投資，主要產品為鋁合金真空製程設備腔體、商務飛機引擎關鍵零組件。

中科管理局表示，該公司進駐後將持續服務國際知名半導體、顯示器設備大廠與航太工業大廠等，並專注於精密科技產業之研發生產，以增進國際競爭力。

另外，達佛羅中科分公司設立於中科台中園區，總投資金額5億元，主要研發製造智能五軸聯動加工機，將提升產品在高階工具機市場競爭力，符合全球五軸機市場需求及工業4.0之智能應用。

中科管理局表示，該案多軸向加工機具有高速高精度之加工特性，為目前市場高階主流機具之一，對我國工具機產業發展具有高度的經濟影響力，且具有廣泛應用的潛在市場；該公司推動產品升級，開發數位智能化、自動化、高可靠度之五軸高階產品，並積極與國內學、研單位進行產學交流合作，擁有核心關鍵技術之自主性，確保產品品質具國際競爭力，對提高國際市佔率有很大的助益。

(工商 )