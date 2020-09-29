迎接中秋節和國慶日雙連假，遠東SOGO忠孝館打出美食牌，今（29日）起至10月11日舉辦「秋季和風節」，70家廠商有1成品牌初登場，像是「和ITALIAN PINO」水果披薩、「にわか煎餅」半面具造型的二○加煎餅、「山柿庵」的柿捲餅和KAKIKO白桃口味果凍等。

SOGO忠孝館和風節今登場，吸引主顧捧場。（SOGO提供）

期間，HAPPY GO卡友指定期間消費滿千元，可兌換SOGO獨家與京都印花設計品牌SOU・SOU首度合作的環保餐具組、時尚玻璃瓶、花開直傘等滿額贈禮。忠孝館店長李景銘看好日本展是SOGO招牌，加上疫後報復性消費，整檔業績可達5300萬元，較去年5100萬元高。

SOGO忠孝館和風節初登場「にわか煎餅」二○加煎餅，3片 x 4盒，390元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館和風節初登場「山柿庵」KAKIKO白桃口味果凍，210g、300元。（SOGO提供）

另，本月26日美食街熱食區改裝後先開張，輕食區10月11日也以新面目呈現，品牌數從16家增加到22家，坪數從300坪擴大到400坪，座位數從280席增為340席。這次，有5個百貨首發的品牌，包括gonna express、咕咕拉麵、Im Pasta、BAC、CIAO CIAO悄悄好食；14個全新登場的有盛合屋、小日子、大師兄、廣安階、青田九號、這位泰泰、皇品珍、MIOPANE、創盛號等。

SOGO忠孝館和風節初登場「山柿庵」柿捲餅，200g、250元。（SOGO提供）

李景銘表示，美食街超過10年首次大規模改裝，經過1年籌備，將少女裝區域縮減約98坪、調整品牌，導入餐酒館新概念，跟流行少女裝連結，銜接千禧世代，以清新的藍綠色調兼具穿透性及區隔感的質感拉門，讓美食體驗更有動員力，進而帶動服裝和化妝品人流、增加10％營業額。

SOGO忠孝館和風節初登場，「和ITALIAN PINO」水果披薩，28cm、520元。（SOGO提供）

因應改裝，忠孝館美食街10月29日前搶先啟用SOGO APP首創的「美食快易點」，可預先點購餐點，省下等候時間，期間周一至周四指定時段滿200元現折50元。復興館10月1起連續4天則推出「買1送1」超值優惠。

HAPPY GO卡友在SOGO忠孝館和風節消費滿千元，可兌換獨家與京都印花設計品牌SOU．SOU首度合作的滿額贈禮。（SOGO提供）

SOGO忠孝館美食街「咕咕雞白湯拉麵」，10月4日前於粉絲專頁按讚，並拍攝「小雞活動看板」上傳FB或IG打卡，送「30元配料」。（SOGO提供）

另，MIOPANE從忠孝館2樓移到B1，原店櫃歷經UCC、Afternoon Tea、MIOPANE等皆為西式餐飲品牌後，首次引進全台獨家、從香港紅回台灣的「荷李活茶街」，帶來新潮文青風格，10月22日開幕，訴求全餐期，一開始會先賣消夜到23時，後續早上9時再開賣早餐。

SOGO忠孝館「青畑九號」，10月4日前買任6顆紅豆燒，送八度原味無糖豆乳（小），或八度原味微糖豆乳（小）。（SOGO提供）

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