中秋佳節一定要吃香甜多汁的柚子應景，除了直接吃之外，其實還有很多變化，看看大家都怎麼讓柚子72變，變成桌上佳餚，柚子再多也不用怕吃不完。

月圓人團圓中秋佳節，很多人家裡可能已經買好柚子和月餅，但你知道中秋節為什麼要吃柚子嗎？除了中秋前後是柚子的盛產期，也因為柚子的諧音「佑」象徵吉祥寓意，除了可以保佑一家平安，也象徵著「遊子」返家，闔家團圓的美好意義。

柚子抗氧化、助排便 維生素C是檸檬1.5倍

柚子有豐富的維生素C、鈣質，根據衛福部食品營養成分表，每100克柚子含有54.5毫克維生素C，是檸檬的1.5倍，維生素C有抗氧化、防止色素沉澱的好處，也能修補身體，幫助傷口癒合。此外，每100克柚子中也含有12毫克鈣質，是葡萄的1.7倍，能保護骨骼健康；柚子的水分也很多，每100克含有90克，可促進身體代謝，幫助排便。

不過，敦仁診所營養師李姿儀提醒，柚子的熱量偏高，2～3瓣就有60多卡，建議要適量攝取。

賞月吃的是柚子還是文旦？

都是。

柚子的品種很多，像蜜柚、白柚、紅柚、西施柚都屬於柚子中的一種，至於我們常聽到的文旦，其實也是柚子的一種，稱之為文旦柚，市面上常見的「麻豆文旦」，就是文旦柚其中一個經過改良後的品種，因在台南麻豆改良成功，因此學名就稱為「麻豆文旦」，有時會再加上產地作區別，如鶴崗麻豆文旦、斗六麻豆文旦等。

但是，每次到了中秋節，家裡總有很多柚子，吃多了覺得膩，有沒有什麼方法能夠讓柚子72變，重新變成桌上佳餚？

泰式香柚沙拉

材料：柚子1/2顆、蝦子5隻（或花枝、雞肉等其他肉類）、小番茄10顆、洋蔥1/4顆、芹菜1小支、香菜1小把、辣椒2條、蒜頭2瓣、檸檬1顆（擠汁）、腰果 1湯匙（或其他堅果）

調味料：魚露1大匙、糖 1/2～1大匙、檸檬汁1～2大匙（可依個人喜好調整）

做法：

1.蝦子燙熟剝殼去腸泥；柚子剝成小塊；小番茄切半；檸檬榨汁；芹菜切段；香菜切小段；辣椒、蒜頭切末；腰果稍微壓碎備用；洋蔥切絲泡冰水。

2.將所有調味料混合，加入辣椒、蒜頭末。

3.取一深盆，將以上所有材料及醬汁拌勻即可，呈盤時再灑上少許香菜與碎腰果即完成。

柚香雞湯

材料：棒棒腿3支、柚子1顆、老薑數片、海鹽適量。

做法：

1.將棒棒腿用水稍微燙熟。

2.將柚子剝辦放入鍋中，加入薑片，再放入棒棒腿。

3.加水至蓋過所有食材，放入電鍋，用約3杯水蒸。

4.電鍋跳起後，加入海鹽調味，再用2杯水蒸，電鍋跳起後即完成。

柚子提拉米蘇 (圖／桃樂絲森林餐廳臉書)

柚子提拉米蘇

材料：提拉米蘇粉100g、柚子果肉75g、鮮奶油200cc、鮮奶100cc、柚子汁75cc。

做法：

1.將鮮奶以小火略加熱後關火，倒入提拉米蘇粉和鮮奶油拌勻，待溫度降至約40℃。

2.倒入柚子汁和柚子果肉拌勻，再分裝至小杯子或挖空的柚子皮中，冷藏約2小時待凝固即完成。

檸香柚子果凍

材料：1/3顆柚子、水480毫升、洋菜粉3/4茶匙、檸檬汁1大匙、糖3大匙。

做法：

1.將柚子果肉與240毫升水放入調理機中，攪打混合均勻。

2.取一湯鍋，放入剩下的240毫升水及洋菜粉，攪拌混合均勻，再放入其它食材。

3.全部混合均勻後煮滾，約滾1～2分鐘後熄火。

4.趁混合物還熱的時候倒入容器中，放涼後再放入冰箱冷藏至少4小時，凝固即完成。

楊枝甘露小圓子

材料：彩色圓子1包、芒果200克、椰奶30克、砂糖20克、水200毫升、檸檬汁1/2小匙、柚子2瓣（剝絲）、西谷米30克、二砂糖60克。

做法：

1.滾水加入彩色圓子，浮起後撈進冷開水裡備用。

2.二砂糖加水180毫升煮沸，加入西谷米煮10分鐘，熄火加蓋燜至透明。

3.撈出西谷米過冷開水、瀝乾備用。

4.芒果塊、砂糖、水20毫升、檸檬汁、椰奶用調理機攪打均勻，變成芒果泥。

5.將西谷米和芒果泥拌勻，冷藏20分鐘，擺上彩色圓子、撒上柚子絲即完成。

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(中時新聞網)