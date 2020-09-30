張國珍代表父親張立志捐贈大湳消防分隊「可攜帶式心臟電擊器」。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

八德區9旬張姓老翁跌倒後不良於行，仰賴7旬妻子照料，身體每況愈下，常因半夜發燒昏迷，3年來15度叫救護車撿回一命，死前叮嚀兒要將所有財產裸捐給救他的大湳消防分隊，29日女兒依父親遺願，以遺產購入大湳缺乏的救護設備，希望能幫助更多人。

張立志的女兒張國珍29日分享，父親和母親育有3女，結縭後定居八德大湳地區，3年前父親意外摔傷骨折，但因年事已高，從此不良於行，身體也出狀況，不時在半夜發燒昏迷，年邁的母親束手無策，只能打119向大湳消防分隊求援。

張國珍說，父親感念消防員多次救他，生前叮囑要將遺產捐給大湳消防分隊，父親離世後依約完成他的遺願，她分享，一度擲筊詢問父親能不能把資源分給復興等偏鄉，但父親執意要給大湳，特別在消防局引介下，購入大湳缺乏的「可攜帶式心臟電擊器」，29日捐贈給大湳消防分隊，感念救護人員執行勤務辛勞。

代表受贈的副局長龍榮森感謝張家的愛心，他表示，桃園市救護勤務逐年增加，去年救護案件量達10萬4643件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)經搶救而康復出院共77人，顯見到院前救護的重要性；除了完善的教育訓練外，精良的救護裝備可以讓患者得到最妥善的處置，本次捐贈的主要設備「可攜帶式心臟電擊器」，除可自動及手動電擊外，也兼具各項生命徵象監測功能，為執行緊急救護的一大利器。

(中時 )