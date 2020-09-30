大葉高島屋今宣布，週年慶將於10月7日開打、為期舉辦20天；大葉高島屋董事總經理葉喬智表示，自母親節檔期後，明顯感受景氣、內需消費回溫，加上百貨深耕天母在地社區有成，這次週年慶目標新台幣6.12億元、力拼成長5％，全年可望維持36億元的目標，相當於去年的水準。

葉喬智分析，今年初新冠肺炎疫情爆發，4月對百貨公司業績衝擊最大，上半年業績足足掉了1成以上，直到6、7月才慢慢達到持平水準；比較特別的是，疫情期間大家偏愛在家烹飪，超市業績反而成長1至2成，居家生活類表現也不俗。

大葉高島屋為社區型百貨，葉喬智表示，客戶年齡層偏大，但忠誠客戶占7、8成多數，約7到8成，有退休公務員一天三餐都在這裡搞定，受疫情影響有限。

後疫情時代，是否進一步讓大葉高島屋注入更多「數位支付工具」的活力？葉喬智表示，數位化是持續觀察的趨勢，不過，大葉高島屋主顧客年齡層介於40到60歲，自去年陸續推出APP、電子禮券服務後，發現客人消費習慣沒那麼快轉變。

葉喬智表示，數位化服務仍要以客戶需求為主，以大葉高島屋社區型百貨為例，數位腳步走得太快，客人不會操作反而帶來更大的不便。」

(中時 )