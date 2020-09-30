來到9月底，所有逆行的行星慢慢恢復正常，以下5個星座的運勢也開始翻身，從過去倒楣的狀態逆轉成好運降臨的黑馬，因此要好好把握這段時期的大好運勢喔！

▍1.金牛座

其實從上周新月開始，你們就已經重整旗鼓，難得是有頭腦和智慧加持，稍微一想，就有好點子出爐，在迷霧當中抓住機會看到出路，不光排除萬難，避開險灘，還可以錦上添花，功成名就！當然，運勢之所以能飛速提升，其中少不了別人的幫忙，傳說中的貴人運即將到來，只要你別拒絕，就有好消息傳來，也有好人幫你排憂解難。所有跟外界的聯結和互動都漸入佳境，事業上會建立新的人脈關係，能掌握話語權，讓自己成為主動的那一方。特別有利於創意、策劃、推出新作。如果打算跳槽、創業、轉行，那到月底這段時間也會遇到機會，能給人留下很好的印象，一拍即合。

感情的好運就不贅述了，整個2020年就數這個九月下旬最閃亮亮，但不僅是戀愛方面，在人際關係、對外交往上其實都大有可為，本身自己的魅力、人氣都走高，真的要趁熱打鐵去接觸新朋友、新行業，主動拓寬社交圈子才不浪費。最後提醒你們一句，自己的好運是跟貴人、周圍熟人朋友息息相關的，用善意去面對他們，你會有更多回報。

▍2.處女座

延續新月的餘熱，很多人能繼續在月末衝高，表現得讓人刮目相看。你的運勢好，就好在做事情更加順利，沒有糾結和阻礙。或許之前會為一件事考慮很久，反覆都找不到最佳解，那現在你已經明白，其實所謂的最佳解是根本不存在，只需要在當下的條件裡做出一個最合適的選擇，才是對得起自己。另外未來工作會更忙碌更充實，比如有學習、培訓的機會，或者投標、競賽成功，再或者遇到了一個千載難逢的就業機會，接觸到更有學識、更有經驗的人，願意提點你、幫助你，所有這些到最後都會轉化成自身的能量，不止是短期有益，於長遠的未來，更彌足珍貴。

作為新晉運勢王，除了自己想法上開闊了，行動力增強，還有個非常重要的因素是包容度、接納度的提升。如果是以前，遇到一個風格不同或比較非主流的對象，無論是工作還是感情，你都會第一時間拒絕、遠離，但現在帶著一種探索的心態，去了解和互動，反而會有意想不到的好效果。別的也沒啥要提醒的，就是別當爛好人，不要心軟，有些判斷既然已經做出來了，就沒必要看著對方可憐的臉去自責。

▍3.雙魚座

對雙魚座來說，關鍵是打開思路和視角，別老是靠經驗做事。當你走出去，眼光也放出去的時候，會發現原來外面的世界這麼好，原來已經有這麼多機會在等你了！不管是簽約、談判，你都能在守住基本盤的同時爭取更多條件，就算入職新環境，都能給自己爭取到一個不錯的位置。接下來對學生來講運勢最棒，特別要留學、答辯、找導師、申請學校的話，會順利很多，得到想要的結果。

另外一方面，千萬不要太過忙碌和壓抑，還是那句話，不要自我設限，其實一個短的假期、旅行或朋友聚會都是不錯的選擇。做什麼都不是浪費時間，只有把生活的內容安排得鬆弛有度，才能從當下的困境裡抽身出來，看到另外一番風景。所以很鼓勵你出去玩玩、多社交、多體驗，甚至辦個健身卡、加入某個組織、會員，都可以考慮一下。

感情上你也是全新的展開，對部分雙魚來講，會在之前沒有想到的場合上遇到心動對象。比如工作、學習當中認識的人，再比如網戀、異地戀等，劇情發展還真的挺偶像劇，絕對不同尋常！

▍4.水瓶座

未來20多天，大水瓶要好好努力的就是職場，你要是正在求職，就不要分心，為自己多爭取機會，別那麼挑剔；要是上班族，就多多跟上司、前輩溝通，一定會有更好的機會找到你，甚至被提拔、重用；哪怕是學生，也可以在未來一段時間找找興趣和志向，定位將來的職場方向。

別擔心，我知道很多瓶子都覺得今年不順，甚至格外緊張、低落，有危機感。別怕，現在事情都在好轉，那些你恐懼的、擔憂的因素會退散，轉而變成穩固內心、給你補充能量的動力！比如在為難的時候出現了一件事恰好幫助解圍，再比如手足無措的時候回想之前的經驗，突然就融會貫通茅塞頓開，你的生活有無數種可能，別先舉起白旗投降。

除了事業的提升，你們的好運還有財富和資源，藉著新月的東風，凡涉及到銀行業務往來都會有不錯的進展。也有部分人可望得到獎金、分紅、禮物，或是投資收益，總之不要只考慮積蓄，要讓手裡的錢活動起來，像滾雪球一樣越滾越大，才不負時機。

另外，桃花運方面也很值得期待。只不過好桃花恐怕也夾雜著爛桃花，這一點就需要自己睜大眼辨識清楚了。其實說真的，這段時間工作、財運都不錯，戀愛的事情其實可以緩一緩，不用著急。

▍5.射手座

延續新月的光彩，在事業上能夠繼續衝高，什麼升職加薪、被注意被提拔都近在眼前，有些挑剔、難搞的上司對別人都頤指氣使，唯獨對你有多一份的寬容和耐心。除了這一點，最近還有個值得欣慰的地方，就是你有本事避過雷區，具體說來，就是發生了好事情，你會讓進展更順利；一旦展開沒那麼理想，不如預期也千萬別抱怨，這只說明，你躲開了一個更大的坑！

比如公司裁員了，事後回頭看會發現，幸虧當時走得早，否則賠償都要不到；再比如分手了，結果發現前任就是個渣，要不是及時抽身還會越陷越深，搞不好人財兩傷，諸如此類的事情不勝枚舉，就不要單憑短期的得失判斷。另外，如果眼下有規劃、目標的話，建議你們低調一點，先暗中去觀望和試探。不管是行動的方法，還是和誰結盟，要提防哪個人，當你退一步在幕後看，會發現答案自然浮出水面，而越往前走，其實身在其中反而更迷茫。

最後一個小建議：不要到處搬弄是非、愛聊八卦，佛系一點，體現出你客觀、可信賴的一面，好運更多。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)