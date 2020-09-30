★有效減少工作量50%↓ 加倍提升團隊力200%↑

★「0加班．0工作倦怠．95％工作滿意度」的帶人領導學

為什麼主管越全能，部屬越無能？

培訓超過20,000名主管、日本知名人力資源集團前董事、本書作者伊庭正康這樣說：

「二流主管自己做到死，一流主管人力變人才！」

【忙過頭的主管救星】

「整個團隊只有我一個人在努力，但好像老是事半功倍、白費功夫⋯⋯」

「又要留意平時不多話的優秀員工，又得克制想出手指導干預的心情⋯⋯」

小心！「錯誤的努力方式」很可能讓部屬幹勁盡失。

身為一個「曾經獨自努力過頭的主管」，作者以自身經驗結合反覆實證，歸納出高效管理訣竅，讓你打造出最強團隊，把時間還給自己。

【當責主管這樣做】

8條當責主管領導鐵則 × 7種超高效交辦技巧 × 20個帶人帶心祕訣 × 8種快速決策原則 × 10個超強團隊養成訣竅

破除「不敢放手」的迷思，培養「想做更多」的員工，讓你得業績、得人心。

【精彩書摘】

每個主管都知道，必須好好聽部屬說話。

但說實話，自己的工作都忙不過來了，根本沒有多餘的時間。

連這麼基本的事也做不到，我算是失職的主管嗎？

我是不是能力不足？我夠資格當主管嗎？

沒時間好好聽部屬說話，與你的能力無關。說起來，這是因為主管要做的事變多了。

根據二〇一七年十一月產業能率大學發表的「上市公司課長實務調查」，約有六成左右的主管表示：與三年前相比，工作量大幅增加了。

既要擔負第一線的工作，又要管理其他員工，讓人喘不過氣。

調查顯示，有六成左右的主管認為，因為自己的工作真的太忙，根本無暇顧及管理。由此可知，你並不孤單。

在我的企業培訓課程上，許多主管看起來都忙翻了。一到休息時間，他們會立刻打開電腦回覆郵件；即使仍在上課，也有一些人因為擔心錯過訊息，忍不住頻頻查看手機。

詢問之下，他們都異口同聲表示：「不知道為什麼會這樣，就是覺得時間很緊迫⋯⋯」

事實上，公司加強風險管理、朝向多元化體系轉變是必然的。想當然耳，報告的數量與報告的頻率都會增加。換句話說，你無法單憑一己之力完成所有的工作。

想要仔細聽部屬說話，只有加班才辦得到？

當然了，每個主管都希望能夠仔細聆聽部屬說話。不過，一旦這麼做，自己的時間就會變少。難道沒有兩全其美的方法嗎？

在前文提到的調查中，有九十九・二％的課長實際擔負第一線的工作，而約莫半數的人（四十五・一％）所承擔的第一線工作，占了自己所有工作量的二分之一以上。

也就是說，主管們每天只有四到五個小時能花在個人的工作上。如果要再分出更多時間，一天下來就只剩下短短的兩到三個小時了。

這麼一來，很多事不得不加班處理，然而在加班規定越來越嚴格的情況下，這個方法也行不通。

在這種情況下，當然沒有時間跟部屬好好談話。

只要改變「著力點」，就能看見解決的線索

因此，我們必須改變「著力點」。

以前我也曾經為了這類問題感到煩惱，直到發現不同的「著力點」，終於找到解決難題的線索——唯一的方法並非追求「如何快速工作」，而是要思考「如何交辦工作」。

舉例來說，確認每日營業額的工作，能不能交給「你的軍師」？每天工作進度檢查的事項，能不能交給「相關負責人」？同理，新進員工的教育訓練，能不能交給「其他部門的人」或「你的部屬」呢？依此類推，將任務分派出去，大家分工合作。

不過，或許有些人會這麼想：「交辦工作給部屬，可能會造成他們的負擔⋯⋯」

事實並非如此。我在企業培訓課程中，經常聽到部屬們不滿地說：「真希望主管能再多信任我一些！」「明明有很多事要靠團隊才能完成！」

由此可見，身為主管的你，應該多多依賴部屬和同事。如果你認為部門裡「真的沒有一個能夠放心的人」，那麼你只有一個選擇：培育人才，建立合作體系。

在這本書中，我會介紹如何激發部屬的能力、進行團隊合作的方法。

當責主管這樣做：在工作量持續增加的情況下，學會「交辦工作」是主管們不可或缺的能力。

(本文摘自《當責主管就是要做這些事！交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》/方舟出版)

【作者簡介】

伊庭正康

現任RASISA LAB企業培訓課程公司執行長。

1969年生於京都。1991年進入瑞可利人力資源集團（Recruit Holdings），歷任許多重要職務，包括業務主管、經理、部長、旗下集團公司FROM A CAREER代表董事。2011年成立企業培訓課程公司RASISA LAB。

【譯者簡介】

陳畊利

臺北大學經濟學系畢業；東吳大學日文所學程修畢。曾旅居日本及加拿大數年，現為自由譯者。喜歡用日文交朋友，悠遊在日文浩瀚的世界。

《當責主管就是要做這些事！交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》/方舟出版

(中時新聞網)