◎不只是「做得好」，更要「做得開心」

•辨別「毫無希望的職場」與「充滿希望的職場」的差異

•事先告知「目的的正確性」，消除部屬的「罪惡感」

•瞭解「Will-Can-Must」的公式架構

•用SMART原則進行目標設定

•任何事都「讓部屬做決定」

◎不要去思考「能不能做到」，而是要思考「想不想做」

•運用平衡計分卡BSC（Balance Score Card），打造出堅強團隊

•全員一同思考團隊的「理想願景」，激發資深員工的「最大產能」

•給予每個人在團隊中的角色與責任，讓每個人都是主角

◎讓部屬看見弱點，就是主管最大的優點

•感受到「孤獨」，是成為好主管必經之路

•運用「二：六：二」原則，即便被反對也不要太在意

•把部屬當成「專家」來尊敬

【重點搶先看】

〇只要改變「著力點」，主管的煩惱都能迎刃而解

〇如何透過有技巧的交辦，讓部屬的能力「覺醒」？

〇如何成為讓員工覺得「我想和他一起努力」的主管？

〇這樣引導部屬，培養出他們「自動自發去做」的心

〇公司不是家，是一個戰鬥單位——「超強戰力團隊」養成法

〇當主管，就是要快狠準——「做決策」的祕訣，看這裡

〇高處不勝寒，當你感到孤獨沒有人懂，就是決定成敗的關鍵時刻

【精彩書摘】

做決定時，不要說出「照你們喜歡的做」這句話。

這不是交辦工作，而是推卸責任。

靈活運用兩種管理模式，問題便能迎刃而解。

做決定的是主管，別讓「交辦」變成「卸責」

最近，逐漸流行一種「想讓大家決定」的領導風格。這種方式沒什麼不好，然而太多人有所誤解：「好吧，既然大家都這麼說，就這樣決定了！」「既然你這麼說，就照你說的做吧！」一旦任務失敗，就開始追究「是誰的責任」。

這不是「交辦工作」，而是「推卸責任」。

舉個例子，我在前公司擔任主管時培養的新人，十年後當上了帶領組織的管理者，我很高興現在能以企業培訓講師的身分再次指導他。

由於是之前帶過的部屬，彼此不用太多客套話，直接說出心裡的想法。

他說：「因為大家都說想要這樣做，所以就決定這麼做了。」

我毫不客氣地回答：「聆聽團隊的意見固然重要，不過，最後下決定的人是誰呢？依照你剛才的說法，聽起來像是因為部屬想這麼做。我沒有聽錯吧？」

「是大家一起決定的。」

「那麼，萬一失敗的話，誰要來負責呢？」

「呃⋯⋯怎麼辦⋯⋯應該是我吧⋯⋯」

「你有想過這個問題嗎？」

「原來如此，我沒有想那麼多⋯⋯」

他努力重視每個部屬的意見，值得給予一百二十分的肯定。加上和他共事多年，我非常熟悉他優秀的為人。

那麼，他該怎麼做才好呢？

主管決定「方針」，員工思考「做法」

首先，要瞭解如何靈活運用「由上而下」和「由下而上」的模式。重點有二：一、應該要做的事（方針）用「由上而下」來決定；二、執行方法（做法）則「由下而上」做起。

矢部輝夫先生曾在JR東日本集團旗下的TESSEI公司擔任創意部長，他是第一位把顧客服務的概念導入車廂清潔的人。這家公司的清掃服務工作，甚至成為哈佛商學院個案研討 課程的教材之一。

現今可稱得上是頂尖企業的這間清潔公司，其實最初也曾經歷員工動機薄弱的時期，整個團隊瀰漫著「只要打掃就好了吧」的氛圍。

直到矢部先生擔任主管後，他制訂出明確的方針：「透過清潔工作，我們要販賣的是旅遊的回憶。」讓大家集思廣益，提供意見。

有員工注意到，孩子在車站月臺上到處奔跑很危險。於是，為了解決這個狀況，員工提議可以增設「著色畫」區域，讓孩子們能夠邊畫畫邊安靜等候。其他像是「車站內增設嬰兒休息室」、「新幹線除了男女共用的洗手間，也規畫女性專用洗手間（僅限JR東日本新幹線）」等，都是由員工的提案而導入的貼心設計。

換句話說，公司方針，也就是應該要做的事情，必須採用「由上而下」的模式來決定，激發部屬「由下而上」提出執行的方法，發揮最大的效果。

雖然越來越多主管希望「讓大家一起決定」，但是最終決策權仍要回歸到領導者身上。

再次提醒，「方針」與「應該要做的事」必須由領導者來決定，而「執行方法」則交由大家一起集思廣益。這樣一來，就能創造出更好的工作效率。

當責主管這樣做：應該要做的事「由上而下」決定，執行方法則「由下而上」提出！

(本文摘自《當責主管就是要做這些事！交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》/方舟出版)

【作者簡介】

伊庭正康

現任RASISA LAB企業培訓課程公司執行長。

1969年生於京都。1991年進入瑞可利人力資源集團（Recruit Holdings），歷任許多重要職務，包括業務主管、經理、部長、旗下集團公司FROM A CAREER代表董事。2011年成立企業培訓課程公司RASISA LAB。

【譯者簡介】

陳畊利

臺北大學經濟學系畢業；東吳大學日文所學程修畢。曾旅居日本及加拿大數年，現為自由譯者。喜歡用日文交朋友，悠遊在日文浩瀚的世界。

《當責主管就是要做這些事！交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》/方舟出版

(中時新聞網)