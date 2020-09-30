在心理諮詢工作中，經常會碰到人們抱有這樣的煩惱：工作到底是為了什麼？

工作沒有價值，得不到領導和同事的認可，與同事關係不和…原因各不相同，總之大家都感覺很痛苦。

不過，我希望大家先想想，人原本是為了什麼而工作的呢？

也許有人說「是為了做自己想做的事」，也有人說「是為了實現夢想」。

我認為，這些回答都是正確的。然而，從本質上來說，人就是為了生活而工作的。這個道理，亙古未變。

為了養活自己，為了養活家人而工作，我認為這是工作的首要目的。在我看來，為了錢而工作，並不是可恥的事情，這是理所當然的事，我認為是非常了不起的。

賺多少錢倒沒那麼重要，如果能夠支撐自己和家人的日常生活，就足夠了。人生，就是這樣活著而已。

我剛開始從事醫生工作時，並沒有想著要「救死扶傷，助人為樂」，只是「順應潮流」而已。

1945年6月，16歲的我從廣島尾道前往大阪。我們家有5個孩子，父親是一名普通的小學教師。父母寵愛兩個弟弟，他們經常告訴我「從女校畢業後要麼當老師，要麼嫁人，總之盡快自食其力」，除此之外我沒有別的選擇。對孩子較多的農村家庭來說，這些話再平常不過。

在這種情況下，我不得不早點出來工作。

當時，正在大阪開診所的叔叔說：「如果有誰想當醫生，我可以資助他全部學費。」

因此，我決定成為一名醫生。這個選擇沒有快樂不快樂之說，也無所謂想做或不想做，當時我別無選擇，必須學醫然後工作。

順便說一句，我並沒有自己開診所。從醫將近70年，我一直是受聘醫生，相當於上班族。

我沒有什麼野心，工作掙錢也是為了養兒育女。現在孩子們早已經獨立，我也上了年紀，再也不用賺錢養活他們了。但是面對信任我的患者，我不得不繼續工作。如此寒來暑往，已經有70年了。

說得好聽一點，就是讓人生順其自然吧。對於工作抱著這樣的態度，不是很好嗎？

如今，我們很容易看到一些令人不安的新聞，因此而產生的內心的不安和不滿會令人心情糟糕透頂。無法預料的未來也會令人感到不安，世界是瞬息萬變的，任何時代都是這樣。這是我們無能為力的事，特別是面對政治、經濟等問題。面對生活，我們就要說服自己，必須照顧好自己，守護好家人。

當你因「為了什麼而工作」這個問題感到迷茫時，不妨乾脆而果斷地告訴自己，工作只是為了賺錢養活自己而已。這就是人要工作的根本原因。

至於「人生價值」「自我成長」之類，是要等自己立足安穩後，在閒暇之餘慢慢思考的問題。人生很長，慢慢思考就好了。

如果你已經可以自食其力，工作也十分出色，沒有什麼需求要滿足，那可以試著考慮一下，還有哪些想法沒有實現。

總之，為了活著而工作，並不是什麼可恥的事情。

（田龍華／摘自北京日報出版社《人間值得》)

《讀者雜誌10月號》

(中時新聞網)