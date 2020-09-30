【回憶殺】資深女星李靜美（本名：李美雲）曾跨足影視歌三棲，是全方位的實力派藝人，20年前獲得金鐘獎女配的肯定，受到已故天王豬哥亮的讚賞，但她的情路卻跌跌撞撞，未婚懷孕卻不被男方接納，變成單親媽媽獨力撫養兒子長大，至今已看淡婚姻，加入慈濟志工助人。

李靜美從小就熱愛音樂，17歲加入歌手林松義成立的「哈哈合唱團」，與林松義、徐風三人共同演出7年，長時間的互動與接觸下，她與林松義相戀，談了一場純純的愛情，最後因了解而分開。後來團體演出機會少，她選擇單飛，將歌唱版圖延伸到東南亞，常常出國巡迴演出，並跨足主持領域，由於天生自帶舞台魅力，在新加坡當選「最受歡迎的主持人」的殊榮。

影視歌三棲 李靜美演藝成績非凡

除了歌唱，李靜美在一次偶然的機會，獲得製作人周遊的賞識，客串演出中視單元劇《我的一生》與《薔薇處處開》，誤打誤撞展開演員的生涯，她在靜江月製作的電視劇《妙爸爸》飾演心理醫生表現傑出，被選為中視電視劇《慈母心》的要角，雖然未滿30歲，卻將中年母親淑娥詮釋得維妙維肖， 播出後佳評如潮，從此之後她成為「國民好媽媽」，各式各樣的媽媽角色都指定要李靜美出演， 2000年更以《曉光》榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎，演藝事業攀上高峰。

李靜美的「好媽媽」形象深植人心。（圖／中時資料照）

李靜美25歲時公開與新加坡華僑男友的戀情，對方從事木材生意，根據《三立新聞》報導，兩人交往11年發現懷孕，儘管男友沒有要負責，李靜美仍選擇生下，邊忙著拍戲賺錢的同時，還得身兼父職拉拔兒子長大，所幸兒子相當爭氣，擁有夏威夷大學碩士學歷，是一名台中的建築設計師；而這名新加坡華僑已在美國另組家庭，偶爾會塞錢給兒子。

李靜美因腰傷復健及腳傷後遺症，已淡出演藝圈多年，她改當慈濟志工，2009年莫拉克風災時，曾南下高屏，熱心地投入清掃工作，愛心不落人後；現在的她雖然沒有愛情，卻反而因為助人獲得更多，心靈充滿踏實與感恩。

(中時新聞網)