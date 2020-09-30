娛樂8點半》南韓44歲女星白智榮(백지영)，過去曾在多部電視劇《IRIS》、《秘密花園》、《屋塔房王世子》、《雲畫的月光》、《夫妻的世界》中演唱多首經典歌曲，因此擁有「OST女王」之稱。但命運多舛的她，過去曾歷經「性愛影片風波」差點輕生，現任老公還因吸毒被抓，讓她心中始終有著無可抹滅的傷疤。

白智榮擁有渾厚的嗓音與驚人的歌唱實力，1999年發行第一張專輯《Sorrow》後，專輯中便有多首單曲名列前茅，緊接著隔年發行第二張專輯《Rouge》同樣創下驚人的銷售。但就在她事業攀向高峰之際，她的前男友兼經紀人竟將兩人在酒店裡歡愉的過程偷拍並在網路上販售「長達40分鐘的性愛影片」，讓她一瞬間形象墜入谷底，也讓她在當時保守的韓國社會成為撻伐及攻擊的對象。

她在先前的節目中回憶起那段時光忍不住落下淚來表示自己曾一度想不開想從飯店9樓一躍而下，好在她靠著信仰與朋友及家人、粉絲的支持才讓她撐了過來。她永遠都記得當她深陷痛苦無處躲藏時，父母送上的擁抱並告訴她「孩子，妳辛苦了」的場景。沉澱兩年後2006年她再度發行第五張專輯《Smile Again》成績依舊亮眼，並在頒獎典禮上奪下多項大獎，逐漸從谷底翻身。

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後來她與小9歲男星鄭錫元傳出戀情時，再度轟動整個演藝圈，也遭到不少人唱衰，但她們依然在2013年順利完婚，歷經一次小產才在2017年如願生下寶貝女兒。不過，看似事業及婚姻又再度攀向高峰的她，卻又因為老公2018年在澳洲旅遊期間疑似吸毒被逮，讓她再度公開道歉，原本要開的演唱會也因此受到嚴重的打擊。儘管如此，白智榮對老公始終不離不棄並數度在綜藝節目中哽咽「感謝老公有好好撐下去」。

白智榮遭前男友販售「40分鐘性愛片」嫁小9歲老公又吸毒被逮（圖／YOUTUBE）

如今，已出道21年的她，7月份再度回歸發行新單曲《I still love you a lot》並擔任音樂綜藝節目《Miss Back》的製作人，堅強的挺過一次一次的人生的考驗，也令粉絲們相當欽佩。

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(中時新聞網)