第57屆金馬獎入圍名單公佈記者會，將於今(30日)下午5點半準時開始，由本屆星光大道主持人楊千霈、林鶴軒（大鶴），以電影《下半場》拿下去年金馬最佳新演員獎的范少勳及金馬執委會執行長聞天祥，更現場連線一位神秘嘉賓王淨，一起揭曉本屆入圍名單。

【現場直播】第57屆金馬獎入圍名單公布｜2020.9.30

第57屆金馬獎今日公布入圍名單，《消失的情人節》入圍11項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影歌曲；《同學麥娜絲》入圍9項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男配角（2位）、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳原創電影音樂；《無聲》入圍8項，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳剪輯、最佳音效、最佳原創電影音樂。

最佳男主角入圍的有李國煌《男兒王》劉冠廷《消失的情人節》、林柏宏《怪胎》、莫子儀《親愛的房客》、林家棟《手捲煙》；最佳女主角入圍的有李霈瑜《消失的情人節》、謝欣穎《怪胎》、桂綸鎂《腿》、白靈《墮胎師》、陳淑芳《孤味》。

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為彭仁孟。得獎理由為「彭仁孟是資深電工，參與的影視作品超過百部，光是今年角逐金馬獎的就有《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》等。鮮少有人知道這個工作的重要，但他永遠要在別人開工前完成所有準備，讓電影順利開拍。評審團希望透過這個獎，向在今年離開的他致敬。」

【第57屆金馬獎入圍名單】

最佳劇情長片：

《同學麥娜絲》

《手捲煙》

《親愛的房客》

《日子》

《消失的情人節》

最佳導演：

蔡明亮／《日子》

陳玉勳／《消失的情人節》

黃信堯／《同學麥娜絲》

鄭有傑／《親愛的房客》

陳果／《墮胎師》

最佳新導演：

張吉安／《南巫》

廖明毅／《怪胎》

許承傑／《孤味》

柯貞年／《無聲》

陳健朗／《手捲煙》

最佳男主角：

李國煌／《男兒王》

劉冠廷／《消失的情人節》

林柏宏／《怪胎》

莫子儀／《親愛的房客》

林家棟／《手捲煙》

最佳女主角：

李霈瑜／《消失的情人節》

謝欣穎／《怪胎》

桂綸鎂／《腿》

白靈／《墮胎師》

陳淑芳／《孤味》

最佳男配角：

納豆／《同學麥娜絲》

鄭人碩／《同學麥娜絲》

張少懷／《腿》

戴立忍／《刻在你心底的名字》

金玄彬／《無聲》

最佳女配角：

高慧君／《逃出立法院》

張雅玲／《迷走廣州》

陳淑芳／《親愛的房客》

謝盈萱／《孤味》

陳雪甄／《馗降：粽邪 2》

最佳新演員獎：

吳奕蓉／《大桔大利 闔家平安》

劉俊謙／《幻愛》

霍嘉豪／《狂舞派》

陳昊森／《刻在你心底的名字》

陳妍霏／《無聲》

最佳原著劇本：

陳玉勳／《消失的情人節》

張吉安／《南巫》

鍾孟宏、張耀升／《腿》

鄭有傑／《親愛的房客》

柯貞年、林品君／《無聲》

最佳改編劇本：

曾俊榮、周冠威／《幻愛》

黃信堯／《同學麥娜絲》

黃怡玫、許承傑／《孤味》

黃修平／《狂舞派》

最佳劇情短片：

《伏魔殿》

《手事業》

《夜更》

《幽魂之境》

《主管再見》

最佳攝影：

周宜賢／《消失的情人節》

彭文淳／《今宵多珍重》

廖明毅／《怪胎》

中島長雄／《同學麥娜絲》

姚宏易／《刻在你心底的名字》

最佳視覺效果：

郭憲聰／《消失的情人節》

龔仲湘、苗天雨、嚴振欽／《怪胎》

李志緯／《嗨！神獸》

許媛、黃閔彬／《馗降：粽邪 2》

最佳美術設計：

王誌誠／《消失的情人節》

李天爵、劉怡如／《無聲》

張兆康、姚漢文／《手捲煙》

趙思豪／《同學麥娜絲》

吳忠憲／《怪胎》

最佳造型設計：

郭子勝、Azni SAMDIN／《男兒王》

林少芬／《今宵多珍重》

許力文／《腿》

張兆康、陳子晴／《手捲煙》

施筱柔、王嘉瑩／《馗降：粽邪 2》

最佳動作設計：

黃泰維、李紹朋／《逃出立法院》

張鵬／《打噴嚏》

麥秋成／《狂舞派 3 》

鄧瑞華／《手捲煙》

最佳剪輯：

賴秀雄／《消失的情人節》

賴秀雄／《同學麥娜絲》

雪蓮、黃修平／《狂舞派 3》

蘇珮儀、陳俊宏／《無聲》

張叔平、盧煒麟／《手捲煙》

(中時新聞網)