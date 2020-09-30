每個有禮貌的男人，一定都有雙精緻的皮鞋。成立於2016年的英式皮鞋專賣店Mr. Manners禮貌先生，引進英國紳士鞋知名品牌，包括Tricker’s、Cheaney、Grenson、Crown Northampton等，鞋款做工精良、設計優雅經典，是每一個有品味的雅男士們，看見就會心中命定想把它帶回家的紳士鞋履。

初次造訪禮貌先生

小編有次拜訪位在民生社區友人的公司時，聽起朋友推薦禮貌先生，總於在某個天氣晴朗的日子，有機會踏入Mr. Manners，看見禮貌先生所引進的鞋款時，內心實在無比驚喜，設計雋永不流俗，不論是牛津、德比、樂福或靴款，穿上就等於品味保證，而老闆成立禮貌先生的初衷，也算是誠實面對自己內心後，所實現的夢。

林老闆求學時本來就在鞋業工作，自己本身也是個鞋狂，紀錄最高曾收藏200多雙，後來人生拐個彎去了電子業十年，因緣際會去義大利佛羅倫斯的男裝展會Pitti Uomo一趟後，發現自己最鍾愛的事還是鞋子與服飾，人生因此再拐個彎回到起點，才造就坐落於民生社區的Mr.Manners。

禮貌先生店內鞋款眾多，絕對能找到屬於自己命定的鞋履。（圖／業者提供）

預約享頂級試穿體驗

Mr. Manners 禮貌先生引進的鞋款眾多，大致可分正式與休閒鞋款，而正式鞋款細分又有牛津、德比、樂福等款式，如果你發生了選擇困難症也沒有關係，來一趟禮貌先生透過老闆細心的介紹，一定可以在此找到最適合自己的鞋款，為了讓所有客人都有最優質的體驗，目前試穿及諮詢都採預約制，可在前一天透過FB粉絲專頁私訊預約，或電洽0909-661-500，地址為台北市松山區新中街50號1樓。

正式鞋款，也擁有主流紳士的英倫味。（圖／業者提供）

現在Mr. Manners與英國Cheaney正同時推行環保運動

舊鞋換新鞋可享現折好康活動，活動內容如下：

1. 活動優惠時間 2020/9/26 ~ 2020/10/31

2. 從鞋櫃裡面拿出你的舊皮鞋（不限品牌）來 Mr. Manners

3. 買一雙全新Cheaney鞋款為售價$15,000以上，不包含已特價款式

4. 現金立即折抵 NTD3000-3500 元

Cheaney 經典雕花牛津鞋，相當時髦。（圖／業者提供）

(中時新聞網)