英國單親媽媽霍華德擔心再度封城，已經事先大規模掃貨，花費18萬台幣購買200捲衛生紙等半年物資。

英國第二波新冠肺炎疫情即將來襲，部分地區醞釀再度封鎖，當地囤貨潮再現，一名單親媽媽過去2周持續到超市掃貨，掃光各大賣場的衛生紙等清潔用品，她一共囤了200捲廁所衛生紙、12罐漂白水等各種用品，總共花費4,900英鎊（約新台幣18萬元）。

第二波疫情即將來襲，英國掃貨潮再現。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，英國至今累計逾44萬人染疫、4.2萬人病歿，英國首相強生（Boris Johnson）日前坦言，英國即將爆發第二波疫情，當地媒體更披露，包括倫敦在內等城市可能再度實施封鎖。

英國《太陽報》（The Sun）報導，39歲單親媽媽霍華德（Sophie Howard）擔心再度封城，已經事先進行大規模掃貨計畫，囤好半年物資，她驕傲宣稱自己是極端囤貨魔人，稱這些物資足夠生活到明年2月。

'I’ve got a £4,900 coronavirus stockpile – I emptied shelves, got 200 toilet rolls and have enough to last till' February' https://t.co/3cxAP88zj5 — The Sun (@TheSun) September 28, 2020

霍華德的戰鬥力相當驚人，掃貨戰利品包含200捲廁所衛生紙、200張口罩、12瓶漂白水、24罐脫脂奶粉、40桶杯麵、12包家庭號穀片、24罐廁所清潔劑等，物資塞滿一整個房間，總共花費4,900英鎊。

她說英國第一次封城時嚇壞她了，現在疫情再起，封城可能上演續集，她又嚇壞了，於是開始搶購，她說不喜歡冬天封城，擔心感染流感的風險上升，進而影響免疫力，希望提前準備好因應疫情，因此展開激烈行動，打造自己的超級碉堡，她坦言除非有必要，不然已經不打算出門了，強調自己沒有瘋，也不是偏執，只是想要確保安全。

針對自己瘋狂掃貨的行為，霍華德說現在一點也不覺得罪惡。過去2周來，她拜訪各大超市，每天血拚2次，掃光貨架上的物品，把推車塞得滿滿的，不過她都是在晚上人潮高峰後及超市關店前才去，那時候其他人都買好物品了，她經常是店內最後一位顧客，掃光貨架上剩餘的貨品，她說各大超市也強調還會補貨，因此她並不感到罪惡，反而覺得自己還算體貼。

(中時新聞網)